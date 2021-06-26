Bu çorbalar serinletiyor, tok tutuyor, sağlık veriyor! Günde 8 kaşık tüketirseniz...

Pandemi sürecinde bağışıklığımızı güçlü tutmak için önemli rol oynayan çorbalar, sıcak yaz aylarında çok tercih edilmeyebiliyor. Ancak bazı çorbalar üzerinde dumanı tütmesinin aksine, soğuk tüketilerek de hem serinletiyor hem de zengin besleyici değerleriyle bağışıklığı güçlendiriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu "Pandemide virüslere karşı direncimizi artıran yaz sebzeleri ve meyveleriyle hazırlayacağınız soğuk çorbalar; yüksek lif, vitamin ve mineral içeriklerinin yanı sıra yüksek antioksidan özellikleri sayesinde vücudun temizlenmesinde yani detoksunda önemli fayda sağlar. Düşük kalori içerikleri sayesinde tokluk hissi yaratır. Bir öğünde 8 çorba kaşığı tüketilmesi dengeli ve yeterli olacaktır" dedi.

Mineral ve sıvı kısıtlamasına yönelik diyet uygulayan böbrek hastalarının bu çorbaları tüketirken dikkat etmeleri gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu, soğuk yaz çorbalarıyla gelen faydaları anlattı, öne çıkan 5 lezzetli soğuk yaz çorbası tarifi verdi… AYRAN AŞI ÇORBASI FAYDALARI: Yüksek antioksidan seviyesine sahip nane ve dereotu içeren soğuk ayran aşı çorbası düşük kalorili olmasının yanı sıra A vitamini, folat ve C vitamini yönünden zengin içeriğiyle detoks etkisini destekler. Sindirim sistemine sağladığı olumlu etkilerle birlikte yaz aylarında sofralarınızda eksik etmemeniz gereken bir çorbadır. Malzemeler: • 1 su bardağı buğday • 4 bardak sıcak su • 1 su bardağı nohut • 3 su bardağı yoğurt • 1 çay kaşığı tuz • 1 tatlı kaşığı nane • 1 tutam dereotu • 1 bardak soğuk su YAPILIŞI: Bir gece önceden nohut ve buğday ıslanır. Geceden ıslatılan nohut ve buğday 4 bardak suda kaynatılır. Piştikten sonra ocaktan alınır ve süzülür. Buğday ve nohut, derin bir kabın içine alınır, üzerine yoğurt ve tuz ilave edilir, hafifçe karıştırılır. Ardından bir bardak soğuk su yavaş yavaş ilave edilir. Dereotu, taze nane doğranır ve üzerine eklenir. 1 saat kadar buzdolabında bekletildikten sonra soğuk olarak servis edilir.

ERİŞTELİ MERCİMEKLİ YOĞURT ÇORBASI Faydaları: A vitamini, folat ve demir yönünden zengin olan nane ve A, C ve K vitaminlerinden zengin yeşil mercimek içeren soğuk erişteli mercimekli yoğurt çorbası hem protein bakımından hem de vitamin-minerallerden zengin lifli içeriğiyle tokluk sağlar ve kilo vermede yardımcı olur. Malzemeler: 2 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı yeşil mercimek

1 adet yumurta

½ su bardağı tam buğday erişte

1 tepeleme yemek kaşığı tam buğday un

1 çay kaşığı tuz

3.5 su bardağı su

2 çay kaşığı nane

2 yemek kaşığı zeytinyağı YAPILIŞI: Mercimekler haşlanır. Tencereye yoğurt, yumurta, un, tuz ve su alınıp çırpılır. Orta ateşte devamlı çırpılır. Kaynamaya başlamadan önce erişteler ilave edilip karıştırmaya devam edilir. Kaynamaya başlayınca haşlanıp süzülmüş yeşil mercimek ilave edilip kısık ateşte 5 dakika pişirilir. Ayrı bir tavada zeytinyağı ve nane pişirilir ve çorbaya eklenip 2-3 dakika daha pişirilir. Oda sıcaklığında soğumaya bırakılır. 1 saat kadar buzdolabında bekletildikten sonra soğuk olarak servis edilir.

FESLEĞENLİ KABAK ÇORBASI Faydaları: Düşük kaloriye sahip ve A vitamini, lutein, zeoksantin, beta-karoten gibi antioksidan etkiye sahip karotenoidler açısından zengin olan kabak bağışıklığı desteklemesinin yanı sıra detoks etkisi yüksek olan sebzelerdendir. Vücuttaki serbest radikallerle savaşan antioksidanlara sahip fesleğen kabak ile birlikte soğuk çorba olarak tüketildiğinde bağışıklık sistemini olumlu yönde destekler. Malzemeler: 2 yemek kaşığı zeytinyağı

6 dal taze soğan

1 yemek kaşığı kekik

Yarım kilo kabak

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı limon suyu

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı taze fesleğen

2 bardak soğuk su YAPILIŞI: Taze soğanlar zeytinyağında pişirilir. Kahverengileşmeye başlayınca taze kekik eklenir. Kokusu çıkana kadar beklenir. Kabak, tuz, karabiber eklenip kabaklar yumuşayana kadar pişirilir. 2 bardak su eklenip 20 dakika kaynatılır. Oda ısısına gelene kadar bekletilir. Sonra buzdolabında soğutulur. Bu sırada yoğurt, fesleğen ve limon suyu püre haline getirilir. Karışım çorbanın içine karıştırılır. Zeytinyağı ve fesleğenle birlikte soğuk servis edilir.