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Bu düşünceler obsesyon belirtisi! Uzman uyardı: “Bu hastalık adeta görünmez bir yük”

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), kişinin istemsiz rahatsız edici düşüncelere sahip olması ve bazı durumları tekrar tekrar yapma ihtiyacı duyduğu zihinsel ve davranışsal bozukluk şeklinde ifade edilebilir. Konu ile ilgili uzmanlar OKB'nin 'görünmez bir yük' olduğunu ifade edip kişilerin genellikle hastalığa sahip olduklarını fark edemediklerini söylediler. Erken tedavinin önemini vurgulayan uzmanlar önemli uyarılarda bulundular.

Giriş Tarihi: 17.10.2024 13:05 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 13:05
Bu düşünceler obsesyon belirtisi! Uzman uyardı: Bu hastalık adeta görünmez bir yük

Uzmanlar, OKB ile ilgili çalışmaların hala devam ettiğini ifade ederek bu durumun ilerleyen süreçlerde son derece riskli olabileceğini söyledi. İşte detaylar…

Bu düşünceler obsesyon belirtisi! Uzman uyardı: Bu hastalık adeta görünmez bir yük

OKB SEMPTOMLARI

Obsesif kompulsif bozukluk, kişilerin kontrol etmekte zorlandığı takıntılı düşüncelere ve davranışlara sahip olduğu bir ruh sağlığı şeklinde ifade edilebilir.

Bu düşünceler obsesyon belirtisi! Uzman uyardı: Bu hastalık adeta görünmez bir yük

Örneğin, evden çıkmadan ya da uyumadan önce kişinin kapı ve pencereli birkaç kez kontrol etmesi anlamına gelen, hırsızlığa uğrama korkusunu gösterebilir.

Bu düşünceler obsesyon belirtisi! Uzman uyardı: Bu hastalık adeta görünmez bir yük

Bebeğin nefes alışını takıntılı bir şekilde sürekli kontrol etmek de yine OKB belirtileri arasındadır.

Bu düşünceler obsesyon belirtisi! Uzman uyardı: Bu hastalık adeta görünmez bir yük

Ayrıca uzmanlar, OKB semptomları arasında, belirli sayı ve renkler konusunda fazla batıl inançlara sahip olmak olabildiğini ifade ediyorlar.

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