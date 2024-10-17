Bu düşünceler obsesyon belirtisi! Uzman uyardı: “Bu hastalık adeta görünmez bir yük”

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), kişinin istemsiz rahatsız edici düşüncelere sahip olması ve bazı durumları tekrar tekrar yapma ihtiyacı duyduğu zihinsel ve davranışsal bozukluk şeklinde ifade edilebilir. Konu ile ilgili uzmanlar OKB'nin 'görünmez bir yük' olduğunu ifade edip kişilerin genellikle hastalığa sahip olduklarını fark edemediklerini söylediler. Erken tedavinin önemini vurgulayan uzmanlar önemli uyarılarda bulundular.