Bu etkisini hiç kimse bilmiyordu! Bağışıklığı tamamen yeniliyor

Ekmeğin, özellikle diyet programlarında olmaması gereken bir yiyecek olduğu sıklıkla dile getiriliyor. Karbonhidratları önemli ölçüde azaltmanızı söyleyen ve sonuç olarak kalorilerinizi önemli ölçüde azaltan düşük karbonhidratlı diyetlerin artan popülaritesi, bu konuda en büyük etken. Elbette, aşırı ekmek yemek kilo almanıza neden olur. Ancak diyetinizde sağlıklı bir miktarda tam buğday ekmeği tüketmek, bağışıklığın güçlenmesini sağlıyor.

En son beslenme bilimi bize, diyetlerimizde tam buğday ekmeği gibi tam tahıllara sahip olmanın genel sağlığımız üzerinde birkaç olumlu etki yaratacağını gösteriyor. Marketlerdeki ekmek reyonu, birçok "tam buğday" çeşidi de dahil olmak üzere her türlü seçenekle dolu. Bu kepekli ekmeklerin bazıları uzun bir kimyasal ve koruyucu madde listesi ve hatta yüksek miktarda ilave şeker içermesine rağmen, sağlıklı olanları da bulabileceğiniz ve diyetinize birçok yönden fayda sağlayabilecek başka ekmek türleri de bulunuyor.

Seçilecek en iyi tür, her diliminde hala sizin için iyi olan besinlerin tümüne sahip olan kepekli tahıllar içeren tam buğday ekmeğidir. Kepekli tahıllar içeren bir kepekli ekmek alırsanız, bu gizli etkilerden bazılarını kolayca yaşayacaksınız.

VİTAMİN VE MİNERAL ALIMINDA ARTIŞ Çoğu kepekli ekmek, üretim sürecinde besin maddelerinin atılması yerine, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu önemli besinleri içerir. Bunlardan bazıları lif, çinko, magnezyum, protein, antioksidanlar ve bir dizi B vitamini içerir. Bu besin yelpazesi sindiriminize ve hatta hastalıkları önlemeye yardımcı olabilir. LİF KAYNAĞI Tam buğday ekmeğindeki birçok faydalı besin arasından lif en önemlilerinden biridir. Ekmeğin türüne bağlı olarak, Amerikan Kalp Derneği'ne (AHA) göre günlük önerilen 25 gram lif alımının yaklaşık %12'si olan bir dilim kepekli ekmek başına muhtemelen 3 gram lif alırsınız. Lif ayrıca kilo vermeye çalışırken hayati önem taşır, kan şekerinizi dengelemeye yardımcı olur ve diyabet veya kardiyovasküler hastalık geliştirme riskinizi azaltır.

HASTALIK RİSKİNİZİ AZALTACAKSINIZ. Bahsedildiği gibi lif oranı yüksek yiyecekler yemek, kan şekeri seviyenizi sabit tutarak ve hücrelerinizi ve bağırsaklarınızı işlevsel hale getirerek hastalık riskinizi azaltmanıza yardımcı olur. Ancak tam buğday ekmeğinin, her türlü hastalık riskinizi azaltmaya yardımcı olduğu çalışmalarda özellikle gösterilmiştir. British Medical Journal tarafından yayınlanan bir araştırma, tam tahıl alımının (tam buğday ekmeği gibi) koroner kalp hastalığı, kardiyovasküler hastalık, solunum yolu hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar, diyabet, kanser ve daha fazlasının riskini azaltmakla bağlantılı olduğunu göstermektedir.