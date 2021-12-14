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Bu faydasını kimse bilmiyordu! Direkt beyni etkilediği ortaya çıktı...

Gün içinde hissedilen halsizlik, yorgunluk ve uykusuzluk şikayetlerinde son zamanlarda yaşanan artış dikkat çekiyor. Yapılan araştırmalara göre, tükettiğimiz besinler ne kadar sağlıklıysa ikinci beynimiz olarak bahsedilen bağırsaklar o denli güçlü oluyor. Beslenme düzenine kefir, yoğurt ve ayran gibi besinler ekleyen kişilerin daha az bağırsak problemi yaşadığı bu nedenle de depresyona yakalanma risklerinin daha az olduğu belirtiliyor. Her gün tükettiğimiz besinler beyni direkt etkileyerek mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin salgılanmasını sağlıyor. Peki, daha mutlu ve enerjili hissetmek için hangi besinleri tüketmeliyiz? İşte mutluluk veren besinler...

Giriş Tarihi: 14.12.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 09:21 PAYLAŞ