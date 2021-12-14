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Bu faydasını kimse bilmiyordu! Direkt beyni etkilediği ortaya çıktı...

Gün içinde hissedilen halsizlik, yorgunluk ve uykusuzluk şikayetlerinde son zamanlarda yaşanan artış dikkat çekiyor. Yapılan araştırmalara göre, tükettiğimiz besinler ne kadar sağlıklıysa ikinci beynimiz olarak bahsedilen bağırsaklar o denli güçlü oluyor. Beslenme düzenine kefir, yoğurt ve ayran gibi besinler ekleyen kişilerin daha az bağırsak problemi yaşadığı bu nedenle de depresyona yakalanma risklerinin daha az olduğu belirtiliyor. Her gün tükettiğimiz besinler beyni direkt etkileyerek mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin salgılanmasını sağlıyor. Peki, daha mutlu ve enerjili hissetmek için hangi besinleri tüketmeliyiz? İşte mutluluk veren besinler...

Giriş Tarihi: 14.12.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 09:21
Bu faydasını kimse bilmiyordu! Direkt beyni etkilediği ortaya çıktı...

Serotonin, beynin bir bölgesinden diğerine gönderilen sinyallerin taşınmasına yarayan, sinir taşıyıcısı (nörotransmitter) kimyasaldır. Birincil işlevleri beyin bölgesinde olmasına karşın ana kaynağı sindirim sistemi ve kandaki pıhtı hücreleri olan trombositlerdir.

Bu faydasını kimse bilmiyordu! Direkt beyni etkilediği ortaya çıktı...

Serotonin seviyesinde meydana gelen azalma öğrenme, ruh hali, uyku ve damar sağlığı başta olmak üzere kaygı, migren, kusma ve iştah kaybı gibi rahatsızlıkların oluşmasında önemli bir role sahiptir.

Bu faydasını kimse bilmiyordu! Direkt beyni etkilediği ortaya çıktı...

Serotonin seviyesini yükseltmek için pek çok ilaç bulunmaktadır ve antidepresanların çoğu serotonin seviyesini arttırıcı etkiye sahiptir.

Bu faydasını kimse bilmiyordu! Direkt beyni etkilediği ortaya çıktı...

Ancak serotonin azlığı, ilaç kullanmanızı gerektirecek kadar ciddi bir boyutta değilse beslenmenize serotonin (serotonin üretimine yardımcı olan) içeren yiyecekleri ekleyerek eksikliğinin neden olduğu sorunları önemli oranda azaltabilirsiniz.

Bu faydasını kimse bilmiyordu! Direkt beyni etkilediği ortaya çıktı...

SEROTONİN İÇEREN BESİNLER

Serotonin içeren yiyecekleri "mutluluk veren", "ruh halini yukarı çeken", "enerji veren" yiyecekler olarak adlandırmak pek yanlış olmaz. Çünkü serotonin eksikliği kendini çoğunlukla nedeni tam olarak belirlenemeyen mutsuzluk, halsizlik, uykusuzluk olarak gösterir. Bu gıdaları daha çok tüketerek serotonin seviyesini yükseltebilirsiniz. İşte mutluluk veren besinler

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