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Bu faydasını kimse bilmiyordu! Uzmanlar açıkladı: Direkt beyni etkiliyor!

Halsizlik ve yorgunluk son dönemlerde en sık görülen şikayetler arasında yer alıyor. Bilim insanlarına göre, yediğimiz besinler ne kadar sağlıklıysa ikinci beynimiz diye bahsedilen bağırsaklarımız o kadar güçlü oluyor. Yapılan çalışmalar sık sık kefir, yoğurt, ayran gibi besinler tüketen kişilerin daha az bağırsak problemleriyle karşılaştığını ve daha az depresyon yaşadığını gösteriyor. Gün içinde tükettiğimiz birçok besin sağlığımızı direkt etkiliyor. Bu besinler beyni direkt etkiliyor ve mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin salgılanmasını sağlıyor. İşte serotonin seviyesini yükselten ve beyni direkt etkileyen besinler...

Giriş Tarihi: 13.08.2021 08:56 Güncelleme Tarihi: 13.08.2021 09:10 PAYLAŞ