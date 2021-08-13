Roza Galeri Roza Sağlık Bu faydasını kimse bilmiyordu! Uzmanlar açıkladı: Direkt beyni etkiliyor!

Bu faydasını kimse bilmiyordu! Uzmanlar açıkladı: Direkt beyni etkiliyor!

Halsizlik ve yorgunluk son dönemlerde en sık görülen şikayetler arasında yer alıyor. Bilim insanlarına göre, yediğimiz besinler ne kadar sağlıklıysa ikinci beynimiz diye bahsedilen bağırsaklarımız o kadar güçlü oluyor. Yapılan çalışmalar sık sık kefir, yoğurt, ayran gibi besinler tüketen kişilerin daha az bağırsak problemleriyle karşılaştığını ve daha az depresyon yaşadığını gösteriyor. Gün içinde tükettiğimiz birçok besin sağlığımızı direkt etkiliyor. Bu besinler beyni direkt etkiliyor ve mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin salgılanmasını sağlıyor. İşte serotonin seviyesini yükselten ve beyni direkt etkileyen besinler...

Giriş Tarihi: 13.08.2021 08:56 Güncelleme Tarihi: 13.08.2021 09:10
Bu faydasını kimse bilmiyordu! Uzmanlar açıkladı: Direkt beyni etkiliyor!

Serotonin, beynin bir bölgesinden diğerine gönderilen sinyallerin taşınmasına yarayan, sinir taşıyıcısı (nörotransmitter) kimyasaldır. Birincil işlevleri beyin bölgesinde olmasına karşın ana kaynağı sindirim sistemi ve kandaki pıhtı hücreleri olan trombositlerdir.

Bu faydasını kimse bilmiyordu! Uzmanlar açıkladı: Direkt beyni etkiliyor!

Serotonin seviyesinde meydana gelen azalma öğrenme, ruh hali, uyku ve damar sağlığı başta olmak üzere kaygı, migren, kusma ve iştah kaybı gibi rahatsızlıkların oluşmasında önemli bir role sahiptir.

Bu faydasını kimse bilmiyordu! Uzmanlar açıkladı: Direkt beyni etkiliyor!

Serotonin seviyesini yükseltmek için pek çok ilaç bulunmaktadır ve antidepresanların çoğu serotonin seviyesini arttırıcı etkiye sahiptir.

Bu faydasını kimse bilmiyordu! Uzmanlar açıkladı: Direkt beyni etkiliyor!

Ancak serotonin azlığı, ilaç kullanmanızı gerektirecek kadar ciddi bir boyutta değilse beslenmenize serotonin (serotonin üretimine yardımcı olan) içeren yiyecekleri ekleyerek eksikliğinin neden olduğu sorunları önemli oranda azaltabilirsiniz.

Bu faydasını kimse bilmiyordu! Uzmanlar açıkladı: Direkt beyni etkiliyor!

SEROTONİN İÇEREN BESİNLER

Serotonin içeren yiyecekleri "mutluluk veren", "ruh halini yukarı çeken", "enerji veren" yiyecekler olarak adlandırmak pek yanlış olmaz. Çünkü serotonin eksikliği kendini çoğunlukla nedeni tam olarak belirlenemeyen mutsuzluk, halsizlik, uykusuzluk olarak gösterir. Bu gıdaları daha çok tüketerek serotonin seviyesini yükseltebilirsiniz. İşte mutluluk veren besinler

SON DAKİKA SON DAKİKA