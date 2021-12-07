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Bu gıdalar diyabetle savaşıyor! İşte diyabete karşı savaş açan etkili gıdalar...

Günlük hayatta tüketilen besinlerin sağlığımız açısından önemli rol oynuyor. Bazı gıdalar da içeriğinde bulunan vitamin ve mineral sayesinde ciddi faydalar sağlıyor. Diyabetle savaşan ve diyabetin önlenmesine yardımcı olan gıdalar nelerdir? İşte diyabetle savaşan en etkili 20 gıda...

Giriş Tarihi: 07.12.2021 08:59 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 08:59
Bu gıdalar diyabetle savaşıyor! İşte diyabete karşı savaş açan etkili gıdalar...

Diyabetin tüm dünyada hızla artması dikkatleri hastalıktan korunmada alınacak önlemlere çeviriyor. Hareketli yaşamın yanı sıra dengeli ve düzenli beslenme de diyabetle mücadelede çok önemli role sahip. Ancak bu mücadelede bazı besinler öne çıkıyor. İşte o besinlerin en önemlileri:

Bu gıdalar diyabetle savaşıyor! İşte diyabete karşı savaş açan etkili gıdalar...

KURUYEMİŞLER

Sağlıklı yağ bulundurma açısından oldukça zengin olan kuruyemişler dengeli tüketildiği takdirde kan şekeri kontrolünü kolaylaştırıyor.

Bu gıdalar diyabetle savaşıyor! İşte diyabete karşı savaş açan etkili gıdalar...

ÇEKİRDEK

Kuruyemişlerden olan kabak çekirdeği Omega 3 açısından oldukça zengin. Düşük karbonhidrat değerine sahip bu besin kan şekerinizi dengelerken aynı zamanda bir demir deposu. Dengeli tüketildiği takdirde ay çekirdeği de iyi bir seçim ancak kabak çekirdeği özellikle tüketilmesi gereken besinlerden. Yine de porsiyon miktarını ayarlamayı hatırlatmakta fayda var.

Bu gıdalar diyabetle savaşıyor! İşte diyabete karşı savaş açan etkili gıdalar...

BALIK

En sağlıklı protein kaynaklarından biri olan balık, Omega 3 deoposu olması bakımından sadece diyabet hastalarının değil herkesin tüketmesi gereken bir gıda.

Bu gıdalar diyabetle savaşıyor! İşte diyabete karşı savaş açan etkili gıdalar...

KIRMIZI MEYVELER

Özellikle Tip 2 diyabet hastaları için antioksidan ve lif deposu olan kırmızı meyveler insülin üretmeye yardımcı olurken Tip 1 diyabet hastaları için de kan şekerini dengeleme açısından oldukça önemli.

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