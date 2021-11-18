Bu gıdaların faydası yaşlılıkta ortaya çıkıyor! İşte kemikleri güçlendiren gıdalar...

Kalsiyum mineralinin faydası uzun yıllar boyunca biliniyordu. Vücudumuzda bulunan kalsiyumun yüzde 99'u diş ve kemiklerin yapısında bulunmaktadır. Birçok kişi kalsiyum içeren besinler gıdalarda çok fazla tüketmemektedir. Bu nedenle kalsiyumu vücuduna az alan kişilerde çeşitli hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Peki kalsiyum içeren gıdalar nelerdir? İşte kalsiyum içeren mucizevi gıdalar...
Kalsiyumun vücudumuz için önemi uzmanlar tarafından her zaman vurgulanıyor... Sağlımız için oldukça faydalı olan kalsiyum deposu bu besinleri sizler için derledik...
KALSİYUM EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?
1- Kalsiyum içeren gıdaların az miktarda tüketilmesi
2- D vitamini yönünden eksik gıdalarla beslenmek
3- Çok fazla tuz tüketimi
4- Böbreklerde meydana gelen kronik hastalıklar
5- Magnezyum eksikliği
6- Kanser ve kortizon içeren ilaçlar kullanmak
ÇİĞ SÜT
1 bardak: 300 mg
Genel olarak, çiğ süt ve yeşil sebzelerde en yüksek miktarlarda kalsiyum besin kaynakları bulunur.
BADEM
1 avuç: 76 mg
FASULYELER VE MERCİMEK
Fasulyenin siyahı, beyazı ya da akrabası (bezelye, maş, börülce) hiç ama hiç fark etmiyor, fasulyegillerin hepsi bol miktarda kalsiyum ihtiva ediyor. Mercimekgiller ailesinin de (yeşil, kırmızı) kalsiyum zengini besinler olduğunun altını çizelim. Fasulye ve mercimek zaten akraba besinler ve hepsinin de içinde kalsiyum kadar bol miktarda demir, çinko, magnezyum, potasyum ve folat var.