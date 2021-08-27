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Bu gıdaya dikkat! Sinir sistemini etkilediği ortaya çıktı

Günlük hayatta tüketilen gıdalar sağlığımız açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle sağlığımızı tehdit eden ve olumlu olmayacak şekilde etkileyen gıdalarda kaçınmak sağlığımızı iyi yönde etkilemektedir. Bazı gıdalar içeriğindeki kimyasal maddelerden ötürü sağlığımızı tehdit etmektedir. Peki bu gıdalar neler? İşte beyin fonksiyonlarını etkileyen ve vücudumuz üzerinden çeşitli etkilerde bulunan gıdalar listesi...

Giriş Tarihi: 27.08.2021 08:50 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 08:50
Bu gıdaya dikkat! Sinir sistemini etkilediği ortaya çıktı

PATLAMIŞ MISIR

Patlamış mısır, sinir sisteminin düzgün çalışmasını sağlayan protein, altın, fosfor, demir, silikon ve magnezyum içerir. Patlamış mısırın içerdiği B vitamini de depresyon ve stresle savaşmaya yardımcı oluyor.

Bu gıdaya dikkat! Sinir sistemini etkilediği ortaya çıktı

TARÇIN

Tarçın, son derece önemli bileşenler içerdiği için beyni çok daha aktif kılar. Tarçın kokusu, çok fazla dikkat, görsel hafıza ve hızlı reaksiyon gerektiren şeyleri çözmemize yardımcı olur.

Bu gıdaya dikkat! Sinir sistemini etkilediği ortaya çıktı

SAFRAN

Safran birçok mineral, B vitamini ve C vitamini içerir. Beyin fonksiyonlarını daha iyi hale getirir ve hatta bazı rahatsızlıkları bile tedavi eder.

Bu gıdaya dikkat! Sinir sistemini etkilediği ortaya çıktı

TON BALIĞI

Ton balıklarında bol miktarda cıva bulunmaktadır. Vücuttaki fazla cıva, hafıza sorunlarına yol açabilir. Ayrıca hormonları etkileyen ve sinir sisteminin işlevini bozan sentetik bir kimyasal olan poliklorlu bifenil içerir.

Bu gıdaya dikkat! Sinir sistemini etkilediği ortaya çıktı

FASULYE

Fasulye zaten bildiğiniz üzere asitli bir gıda. Çok fazla fasulye tüketirseniz, vücudunuz demir gibi mineralleri parçalamakta zorlanacaktır. Bu, beyine kan temini ve anemi gelişimi ile ilgili sorunlara yol açabilir.

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