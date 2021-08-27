Bu gıdaya dikkat! Sinir sistemini etkilediği ortaya çıktı

Günlük hayatta tüketilen gıdalar sağlığımız açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle sağlığımızı tehdit eden ve olumlu olmayacak şekilde etkileyen gıdalarda kaçınmak sağlığımızı iyi yönde etkilemektedir. Bazı gıdalar içeriğindeki kimyasal maddelerden ötürü sağlığımızı tehdit etmektedir. Peki bu gıdalar neler? İşte beyin fonksiyonlarını etkileyen ve vücudumuz üzerinden çeşitli etkilerde bulunan gıdalar listesi...

PATLAMIŞ MISIR Patlamış mısır, sinir sisteminin düzgün çalışmasını sağlayan protein, altın, fosfor, demir, silikon ve magnezyum içerir. Patlamış mısırın içerdiği B vitamini de depresyon ve stresle savaşmaya yardımcı oluyor.

TARÇIN Tarçın, son derece önemli bileşenler içerdiği için beyni çok daha aktif kılar. Tarçın kokusu, çok fazla dikkat, görsel hafıza ve hızlı reaksiyon gerektiren şeyleri çözmemize yardımcı olur.

SAFRAN Safran birçok mineral, B vitamini ve C vitamini içerir. Beyin fonksiyonlarını daha iyi hale getirir ve hatta bazı rahatsızlıkları bile tedavi eder.

TON BALIĞI Ton balıklarında bol miktarda cıva bulunmaktadır. Vücuttaki fazla cıva, hafıza sorunlarına yol açabilir. Ayrıca hormonları etkileyen ve sinir sisteminin işlevini bozan sentetik bir kimyasal olan poliklorlu bifenil içerir.