Roza Galeri Roza Sağlık Bu işaret diyabet hastalarının hayatını kurtarıyor! Şekeriniz yükseldiğinde gözleriniz...

Bu işaret diyabet hastalarının hayatını kurtarıyor! Şekeriniz yükseldiğinde gözleriniz...

Diyabet, dünya nüfusunda giderek artan sayıda görülen önemli kronik rahatsızlıklardan biri. Doğru beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleriyle önlenebildiği gibi kontrol altına da alınabilen bu hastalığın aynı zamanda ipuçlarını takip etmek de büyük önem taşıyor. Yapılan son çalışmalar, gözlerde ortaya çıkan bir belirtinin şeker seviyelerinin kontrol ettirilmesine dair dikkat çekici bir işaret olduğunu gösteriyor. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 10.02.2023 08:43 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 08:45
Bu işaret diyabet hastalarının hayatını kurtarıyor! Şekeriniz yükseldiğinde gözleriniz...

Diyabet , vücudun insüline yanıt verememesi veya insülin üretememesi ile karakterize bir durumdur. Bunun nihai sonucu, sinir sistemine ve organlara zarar veren ve istenmeyen komplikasyonlara neden olan kronik olarak yüksek kan şekeri seviyeleridir.

Bu işaret diyabet hastalarının hayatını kurtarıyor! Şekeriniz yükseldiğinde gözleriniz...

Diyabetin klinik semptomlarla çok az bağlantısı olmasına rağmen, 'ileri' kan şekeri seviyeleri vücudun farklı bölgelerinde kendini gösterebilir. Gözlerdeki bir işaret, yüksek kan şekerinin göstergesi olabilir.

Bu işaret diyabet hastalarının hayatını kurtarıyor! Şekeriniz yükseldiğinde gözleriniz...

Uzun süreli yüksek kan şekeri seviyeleri ile ilişkili komplikasyonlar genellikle ayaklarda yoğunlaşır. Bunun nedeni, ayaktaki sinirlerin dokunmaya karşı daha hassas olması ve hasar konusunda daha fazla farkındalık sağlamasıdır.

Bu işaret diyabet hastalarının hayatını kurtarıyor! Şekeriniz yükseldiğinde gözleriniz...

Ağrı, karıncalanma ve enfeksiyonların tümü yüksek kan şekerinin belirtileridir, ancak daha iyi görme yeteneği de öyle.

Bu işaret diyabet hastalarının hayatını kurtarıyor! Şekeriniz yükseldiğinde gözleriniz...

The Joint Chiropractic'in web sitesine göre, olağandışı ve ani bir görme gelişimi, olağandışı yüksek kan şekeri belirtilerinden biri olabilir.

SON DAKİKA SON DAKİKA