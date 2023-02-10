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Bu işaret diyabet hastalarının hayatını kurtarıyor! Şekeriniz yükseldiğinde gözleriniz...
Bu işaret diyabet hastalarının hayatını kurtarıyor! Şekeriniz yükseldiğinde gözleriniz...
Diyabet, dünya nüfusunda giderek artan sayıda görülen önemli kronik rahatsızlıklardan biri. Doğru beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleriyle önlenebildiği gibi kontrol altına da alınabilen bu hastalığın aynı zamanda ipuçlarını takip etmek de büyük önem taşıyor. Yapılan son çalışmalar, gözlerde ortaya çıkan bir belirtinin şeker seviyelerinin kontrol ettirilmesine dair dikkat çekici bir işaret olduğunu gösteriyor. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 10.02.2023 08:43
Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 08:45