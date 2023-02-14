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Bu kan grubuna sahipseniz dikkat! %82 daha fazla bunama riskiyle karşı karşıya olabilirsiniz
Bu kan grubuna sahipseniz dikkat! %82 daha fazla bunama riskiyle karşı karşıya olabilirsiniz
Demans, beyinde ortaya çıkan ve bilişsel gerilemeyle kendini gösteren bir rahatsızlık. Özellikle ilerleyen yaşlarda daha sık görülen bu hastalığa karşı korunmanın yöntemi her ne kadar tam olarak çözülemese de, yapılan çalışmalar, yeni veriler ortaya koydukça ilginç sonuçlar da beraberinde geliyor. İşte demans riskinin üzerinde etkili olan o kan grubu...
Giriş Tarihi: 14.02.2023 08:29
Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 08:31