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Bu kan grubuna sahipseniz dikkat! %82 daha fazla bunama riskiyle karşı karşıya olabilirsiniz

Demans, beyinde ortaya çıkan ve bilişsel gerilemeyle kendini gösteren bir rahatsızlık. Özellikle ilerleyen yaşlarda daha sık görülen bu hastalığa karşı korunmanın yöntemi her ne kadar tam olarak çözülemese de, yapılan çalışmalar, yeni veriler ortaya koydukça ilginç sonuçlar da beraberinde geliyor. İşte demans riskinin üzerinde etkili olan o kan grubu...

Giriş Tarihi: 14.02.2023 08:29 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 08:31
Bu kan grubuna sahipseniz dikkat! %82 daha fazla bunama riskiyle karşı karşıya olabilirsiniz

Hız kesmeden yapılan tüm araştırmalar, kişilerin demans riskine yakalanma oranındaki değişiklikleri tespit etmek için her geçen gün farklı bir sonuca ulaşıyor.

Bu kan grubuna sahipseniz dikkat! %82 daha fazla bunama riskiyle karşı karşıya olabilirsiniz

Son yıllarda bilim, artan bunama riskini gösterebilecek kandaki bazı kırmızı işaretler dahil olmak üzere bazı ilgi çekici ipuçlarını ortaya çıkardı. Biri, bozukluğu geliştirme riskinizi neredeyse iki katına çıkaran kan grubu.

Bu kan grubuna sahipseniz dikkat! %82 daha fazla bunama riskiyle karşı karşıya olabilirsiniz

BU KAN GRUBU EN YÜKSEK RİSKE SAHİP

Neurology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, AB kan grubuna sahip kişilerin, diğer kan gruplarına sahip kişilere göre bunamaya yol açabilecek düşünme ve hafıza sorunları geliştirme olasılığı %82 daha fazladır olduğunu tespit etti.

Bu kan grubuna sahipseniz dikkat! %82 daha fazla bunama riskiyle karşı karşıya olabilirsiniz

Vermont Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırma yazarı Mary Cushman, "Çalışmamız kan grubuna ve bilişsel bozulma riskine bakıyor, ancak birkaç çalışma yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve diyabet gibi faktörlerin bilişsel bozulma ve bunama riskini artırdığını gösterdi" dedi.

Bu kan grubuna sahipseniz dikkat! %82 daha fazla bunama riskiyle karşı karşıya olabilirsiniz

Kan tipi aynı zamanda inme gibi diğer vasküler durumlarla da ilişkilidir, bu nedenle bulgular vasküler sorunlar ve beyin sağlığı arasındaki bağlantıları vurgulamaktadır. Bu sonuçları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

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