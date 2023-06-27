Bu karışım vücutta biriken iltihabın kökünü kazıyor! Her sabah tükettiğinizde adeta organlarınızı yenileyecek…

Antioksidanlar, vücudunuzda üretilen ve gıdalarda bulunan bileşiklerdir. Serbest radikaller olarak bilinen potansiyel olarak zararlı moleküllerin neden olduğu hasarlardan hücrelerinizi korumaya yardımcı olurlar. Serbest radikaller biriktiklerinde oksidatif strese neden olabilirler. Bu, DNA'nıza ve hücrelerinizdeki diğer önemli yapılara zarar verebilir. Kronik oksidatif stres, kalp hastalığı, tip 2 diyabet ve kanser gibi kronik hastalıklara yakalanma riskinizi artırabilir. Bu karışımı sabahları tükettiğinizde vücudunuzdaki tüm iltihabı söküp atıyor…