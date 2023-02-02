Bu kişiler asla kahve içmemeli! Birçok hastalığa temel hazırlıyor...

BAĞIRSAK RAHATSIZLIĞI OLAN KİŞİLER

Beslenme uzmanı Angel Planells, kafein ishal olma olasılığını arttırarak irritabl bağırsak sendromu da dahil olmak üzere bağırsakların düzenini değiştirebilir ve hatta artmasına neden olabilir. Bu nedenle irritabl bağırsak sendromunuz varsa kafeinli içeceklerden mümkünse kaçınmanız yoksa sınırlamanız önerilmektedir.