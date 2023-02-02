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Bu kişiler asla kahve içmemeli! Birçok hastalığa temel hazırlıyor...

Kahve hepimizin severek tükettiği, özellikle sabahları uyanmak için içtiğimiz bir içecek. Kahve üzerine yapılan araştırmalar ise kalp sağlığından kilo korumaya birçok soruna çare olabileceğini gösteriyor. Ancak kahvenin ölçülü ve mümkün olduğunca sade tüketilmesi öneriliyor. Kahve bu kadar faydalı bir içecek olsa da bazı kişiler için kesinlikle önerilmiyor. İşte asla kahve içmemesi gereken 12 kişi...

Giriş Tarihi: 02.02.2023 11:16 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 11:19
Bu kişiler asla kahve içmemeli! Birçok hastalığa temel hazırlıyor...

Uzman doktorlar ve diyetisyenler asla kahve içmemesi gereken bireyleri şu şekilde sıralıyor;

Bu kişiler asla kahve içmemeli! Birçok hastalığa temel hazırlıyor...

BAĞIRSAK RAHATSIZLIĞI OLAN KİŞİLER

Beslenme uzmanı Angel Planells, kafein ishal olma olasılığını arttırarak irritabl bağırsak sendromu da dahil olmak üzere bağırsakların düzenini değiştirebilir ve hatta artmasına neden olabilir. Bu nedenle irritabl bağırsak sendromunuz varsa kafeinli içeceklerden mümkünse kaçınmanız yoksa sınırlamanız önerilmektedir.

Bu kişiler asla kahve içmemeli! Birçok hastalığa temel hazırlıyor...

GLOKOMU OLAN BİREYLER

Yakın tarihli bir araştırmaya göre glokom hastalığı olan bireylerde kafein tüketiminin göz içi basıncı arttırdığı ortaya çıktı. Bu nedenle glokom yan göz tansiyonu olan bireylerin kafein alımını sınırlandırması eğer mümkünse tamamen kesmesi öneriliyor.

Bu kişiler asla kahve içmemeli! Birçok hastalığa temel hazırlıyor...

AŞIRI AKTİF MESANESİ OLAN KİŞİLER

Hepimiz uzun bir yola çıkmadan önce büyük bir fincan kahve içmenin bizi zora sokacağını biliyoruz. Kafein alımı idrara çıkma sıklığını artırdığı gibi aciliyetini de artırabilir. Düzenli olarak kahve içmiyorsanız bu etkiye karşı daha hassas olabilirsiniz.

Bu kişiler asla kahve içmemeli! Birçok hastalığa temel hazırlıyor...

KALP HASTALIĞI OLAN BİREYLER

Kahvenin içerisinde bulunan kafein, kan basıncında ve kalp atış hızında geçici artışlara neden olabilir. Özellikle önceden kalp rahatsızlığı olan herkesin kahve tüketmeden önce hekime danışması ve önerilen miktarlarda kahve tüketmesi gerekmekte.

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