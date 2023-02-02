Bu kişiler asla kahve içmemeli! Birçok hastalığa temel hazırlıyor...
Kahve hepimizin severek tükettiği, özellikle sabahları uyanmak için içtiğimiz bir içecek. Kahve üzerine yapılan araştırmalar ise kalp sağlığından kilo korumaya birçok soruna çare olabileceğini gösteriyor. Ancak kahvenin ölçülü ve mümkün olduğunca sade tüketilmesi öneriliyor. Kahve bu kadar faydalı bir içecek olsa da bazı kişiler için kesinlikle önerilmiyor. İşte asla kahve içmemesi gereken 12 kişi...
Giriş Tarihi: 02.02.2023 11:16
Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 11:19