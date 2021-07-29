Bu kişiler risk altında! İşte D vitamini eksikliğinin kritik etkileri…

Vitaminler, vücudumuzda üretilmediğinde dışarıdan besin ya da takviye yoluyla alınması gerekiyor. Sağlıklı bir vücuda sahip olmak istiyorsanız vitaminler bu noktada önemli bir rol oynuyor. Özellikle en önemli vitaminler arasında yer alan D vitamini vücuda alınmazsa ne gibi sorunlar ortaya çıkabilir? Prof. Dr. Vefik Arıca, D vitaminin grip ile bağlantısını açıklayarak sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Vefik Arıca, "Dışarıdan alınması gereken D vitaminin en kolay ve en ekonomik kaynağı güneş ışıklarıdır. Ancak ülkemizde bilinçli ve yeterli güneş ışıkları alınmamaktadır. Bu nedenle ülkemizde D vitamini eksikliği sanıldığından daha sık görülmektedir. " diye belirterek D vitaminine dair merak edilenleri sabah.com.tr'ye özel olarak anlattı.

Geçmeyen gribin nedeni D vitamini eksikliğine bağlı olabilir mi? Gribe, "influenza" isimli virüs neden olmaktadır. Grip ilk 24 – 72 saat arasında bulaşıcı hale gelir. Geçmeyen gribin sebebi D vitamini yetersizliği olabilir. İyi ve çok yorulmadan çalıştığınız bir işiniz, sorunsuz bir aile hayatınız var. Yaşamınızı sağlıklı bir şekilde sürdürmek için de birçok önlem alıyorsunuz. Ama tüm bunlara rağmen kendinizi sürekli yorgun hissediyor, sık sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyor, bir türlü iyileşemiyorsunuz. Tüm bu sağlık sorunlarının nedeni D vitamini eksikliği olabilir.

TÜRKİYE'DE D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ YAYGIN! Kemik sağlığından ruh sağlığına kadar pek çok faydası bulunan D vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı korumaktadır. İnsan vücudu 200'den fazla gen üzerinde etkisi bulunan D vitamini kendisinin üretememesidir.