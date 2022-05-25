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Roza Sağlık
Bu kür bildiklerinizden çok farklı! Her sabah bir kaşık yediğinizde hastalığa ve yaşlanmaya karşı koruyor
Bu kür bildiklerinizden çok farklı! Her sabah bir kaşık yediğinizde hastalığa ve yaşlanmaya karşı koruyor
Sağlıklı beslenmek, genellikle lezzetsiz, zorunlu olarak tüketilen gıdalarla özdeşleşse de aslında doğru bir besin sistemi oluşturmak, en lezzetli seçenekleri bir araya getirebiliyor. Bunlardan biri olan bal ise hem lezzeti hem de sağlık faydaları ile öne çıkıyor. İşte hem hastalıklardan hem de erken yaşlanmaya karşı koruyan balın tüketim şekli...
Giriş Tarihi: 25.05.2022 11:03
Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 11:10