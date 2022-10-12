Roza Galeri Roza Sağlık Bu kür ne hastalık bırakıyor ne bitkinlik! Sabahları bir kaşık yendiğinde enerji bombasına dönüştürüyor

Bu kür ne hastalık bırakıyor ne bitkinlik! Sabahları bir kaşık yendiğinde enerji bombasına dönüştürüyor

Genellikle hem lezzetli hem de sağlıklı besini bulmak konusunda büyük sıkıntı yaşıyoruz. Fakat doğal, sağlıklı ve bir lezzet bombası olan besin alternatifimiz bulunuyor: Bal! Bal tüketimi, tüm dünyada en çok sevilen "tatlı" besin alternatifi olarak değerlendiriliyor.