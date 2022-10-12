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Roza Sağlık
Bu kür ne hastalık bırakıyor ne bitkinlik! Sabahları bir kaşık yendiğinde enerji bombasına dönüştürüyor
Bu kür ne hastalık bırakıyor ne bitkinlik! Sabahları bir kaşık yendiğinde enerji bombasına dönüştürüyor
Genellikle hem lezzetli hem de sağlıklı besini bulmak konusunda büyük sıkıntı yaşıyoruz. Fakat doğal, sağlıklı ve bir lezzet bombası olan besin alternatifimiz bulunuyor: Bal! Bal tüketimi, tüm dünyada en çok sevilen "tatlı" besin alternatifi olarak değerlendiriliyor.
Giriş Tarihi: 12.10.2022 10:31
Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 10:35