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Bu şekilde uyumak beynin yaşlanmasına neden oluyor! O kişiler 6.5 yıl geriden geliyor…
Bu şekilde uyumak beynin yaşlanmasına neden oluyor! O kişiler 6.5 yıl geriden geliyor…
Üstümüzdeki bitkinliği atmanın en faydalı yolu uykudur. Boş vakitlerimizde veya yorgun olduğumuz günlerde kendimizi uykunun kollarına bırakırız. Ancak, kendimizi uykuya fazla kaptırmamalı ve kontrol altında tutmalıyız. ABD'de yapılan bir bilimsel araştırmada, gerektiğinden fazla uyuyan kişilerin ciddi sağlık sorunlarına kapı araladığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 18.05.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 12:27