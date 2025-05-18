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Bu şekilde uyumak beynin yaşlanmasına neden oluyor! O kişiler 6.5 yıl geriden geliyor…

Üstümüzdeki bitkinliği atmanın en faydalı yolu uykudur. Boş vakitlerimizde veya yorgun olduğumuz günlerde kendimizi uykunun kollarına bırakırız. Ancak, kendimizi uykuya fazla kaptırmamalı ve kontrol altında tutmalıyız. ABD'de yapılan bir bilimsel araştırmada, gerektiğinden fazla uyuyan kişilerin ciddi sağlık sorunlarına kapı araladığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 18.05.2025 12:27 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 12:27
Bu şekilde uyumak beynin yaşlanmasına neden oluyor! O kişiler 6.5 yıl geriden geliyor…

Depresif semptomlar gösteren bireyler veya çeşitli mental hastalıklarla da ilişkilendirilen uzun uyku süresi, ilerleyen yaşlarda kişide göz ardı edilemeyecek sorunlara sebep olabiliyor. Yetersiz uyku alımının demans riskini artırdığı uzun süredir bilinmekte. Ancak yeni bir araştırma, yalnızca uyku eksikliğinin değil fazla uyumanın da beyin sağlığı açısından tehlikelerinin olabileceğini gösterdi.

Bu şekilde uyumak beynin yaşlanmasına neden oluyor! O kişiler 6.5 yıl geriden geliyor…

BEYİN YAŞLARI 6.5 YIL GERİDE

Uzman araştırmacılar tarafından yapılan ve 1853 sağlıklı yetişkinin incelendiği araştırmaya göre, 9 saat veya daha fazla uyku süresine sahip kişilerin beyninin yaşlanma süreci hızlanıyor.

Bu şekilde uyumak beynin yaşlanmasına neden oluyor! O kişiler 6.5 yıl geriden geliyor…

Bilişsel testlerde daha düşük performans sergileyen bu kişilerin, beyin yaşlarının ortalama 6.5 yıl daha yaşlı olduğu belirlendi.

Bu şekilde uyumak beynin yaşlanmasına neden oluyor! O kişiler 6.5 yıl geriden geliyor…

Araştırmacılar, uzun uyku süresinin Alzheimer gibi nörolojik hastalıklar açısından "erken ve potansiyel olarak geri döndürülebilir" bir risk faktörü olabileceğini belirtiyor.

Bu şekilde uyumak beynin yaşlanmasına neden oluyor! O kişiler 6.5 yıl geriden geliyor…

27 ila 85 yaş aralığında olan katılımcılarla yapılan bu çalışmada, bilişsel yetenekler her dört yılda bir hafıza, sözel akıl yürütme, görsel-alansal farkındalık ve tepki süresi gibi ölçütlerle değerlendirildi.