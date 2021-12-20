Bu sessiz hastalığa dikkat! Hiç fark etmeden öldürebilir

Yüksek kolesterol, belirgin semptomlara sahip olmasa da ilerledikleri dönem içerisinde yaşamınızı tehdit edebilecek oldukça şiddetli bedensel sorunlara neden olabilir. Bu yüzdene özellikle bedeninizdeki işaretlere dikkat etmeniz gerekir.

Yüksek kolesterol, sıklıkla duyulan falan çok da önemsenmeyen sorunlardan biri. Bunun en büyük sebebi ise genellikle belirgin bir semptom göstermemesi. Kolesterol, genellikle herhangi bir test olmadığı sürece, yüksek olduğundan emin olunmayan bir rahatsızlık. Bu nedenle yalnızca test sonuçlarına değil, ufak işaretlere dikkat etmek de oldukça önemli.

Yüksek kolesterolün ortaya çıkış sebebi genellikle aşırı kilo sorunu ve yüksek oranda yağlı yiyecekler tüketmekten kaynaklanır. Bu nedenle beslenme sisteminden kaynaklanan kolesterol seviyeleri, genellikle önlenebilir bir süreçtir.

Kanda biriken yüksek kolesterol, damar duvarlarında birikerek damarların daralmasına neden olan ve hayatı tehlikeye atan bir soruna neden olur.

Daralmış damarlar, yeterli oksijen alımını engeller, koroner atardamarlarda oluşan daralma ise kalp krizine neden olabilir. Bir diğer ihtimal ise; beyin damarlarında yaşanan plak birikimidir ve felçle sonuçlanarak yaşam tehlikesi ortaya çıkarabilir.