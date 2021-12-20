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Bu sessiz hastalığa dikkat! Hiç fark etmeden öldürebilir

Yüksek kolesterol, belirgin semptomlara sahip olmasa da ilerledikleri dönem içerisinde yaşamınızı tehdit edebilecek oldukça şiddetli bedensel sorunlara neden olabilir. Bu yüzdene özellikle bedeninizdeki işaretlere dikkat etmeniz gerekir.

Giriş Tarihi: 20.12.2021 09:12 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 09:14
Bu sessiz hastalığa dikkat! Hiç fark etmeden öldürebilir

Yüksek kolesterol, sıklıkla duyulan falan çok da önemsenmeyen sorunlardan biri. Bunun en büyük sebebi ise genellikle belirgin bir semptom göstermemesi. Kolesterol, genellikle herhangi bir test olmadığı sürece, yüksek olduğundan emin olunmayan bir rahatsızlık. Bu nedenle yalnızca test sonuçlarına değil, ufak işaretlere dikkat etmek de oldukça önemli.

Bu sessiz hastalığa dikkat! Hiç fark etmeden öldürebilir

Yüksek kolesterolün ortaya çıkış sebebi genellikle aşırı kilo sorunu ve yüksek oranda yağlı yiyecekler tüketmekten kaynaklanır. Bu nedenle beslenme sisteminden kaynaklanan kolesterol seviyeleri, genellikle önlenebilir bir süreçtir.

Bu sessiz hastalığa dikkat! Hiç fark etmeden öldürebilir

Kanda biriken yüksek kolesterol, damar duvarlarında birikerek damarların daralmasına neden olan ve hayatı tehlikeye atan bir soruna neden olur.

Bu sessiz hastalığa dikkat! Hiç fark etmeden öldürebilir

Daralmış damarlar, yeterli oksijen alımını engeller, koroner atardamarlarda oluşan daralma ise kalp krizine neden olabilir. Bir diğer ihtimal ise; beyin damarlarında yaşanan plak birikimidir ve felçle sonuçlanarak yaşam tehlikesi ortaya çıkarabilir.

Bu sessiz hastalığa dikkat! Hiç fark etmeden öldürebilir

Bacaklardaki kasları besleyen atardamarlarda biriken kolesterol, bacakta kangrene neden olabilir. Bu noktada yürürken baldırda ağrıya (klodikasyon) belirtisi ile ortaya çıkabilir.

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