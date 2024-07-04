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Bu test vücudunuzdaki su miktarını ölçüyor! Eğer böyle görünüyorsa…

Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için vücudun su ihtiyacını yeteri kadar karşılayabilmek önemlidir. Susuz kalındığı durumlarda;halsizlik, baş ağrısı hatta ciddi bağırsak problemleri ile karşılaşabilirsiniz. Ancak vücudunuzdaki su miktarının yeterli olup olmadığını öğrenmenin basit bir yöntemi bulunuyor. Bu yöntemi yalnızca iki parmağınızla gerçekleştirebilirsiniz. O yöntemin detayları…

Giriş Tarihi: 04.07.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 10:59
Bu test vücudunuzdaki su miktarını ölçüyor! Eğer böyle görünüyorsa…

Doktor Dana Brems, sosyal medyada üzerinden vücutta bulunan suyun yeterli miktarda olup olmadığını öğrenilebileceği bir yöntemden bahsetti. Brems'in yapmış olduğu 4,5 milyondan fazla görüntülenme alan bu paylaşım sonucu vücudun yeteri kadar neme sahip olup olmadığını öğrenebiliyoruz.

Bu test vücudunuzdaki su miktarını ölçüyor! Eğer böyle görünüyorsa…

Doktor,bu yöntemin isminin parmak testi olduğunu söyledi ve nasıl yapılacağını anlattı…

Bu test vücudunuzdaki su miktarını ölçüyor! Eğer böyle görünüyorsa…

PARMAK TESTİ NASIL YAPILIR?

Bu parmak testini yapmak için; karnınızın üzerindeki deriyi, elinizin ön kısmındaki ya da köprücük kemiğiniz ve göğüs bölgeniz arasında kalan deriyi iki parmağınızla birkaç saniye sıkıştırın ve bekleyin.

Bu test vücudunuzdaki su miktarını ölçüyor! Eğer böyle görünüyorsa…

Derinin bu şekilde birkaç saniye sıkıştırılıp yukarıda kalması durumuna 'çadır' denir.

Bu test vücudunuzdaki su miktarını ölçüyor! Eğer böyle görünüyorsa…

Birkaç saniye bekledikten sonra eğer cildiniz tekrar normal pozisyonuna dönüyorsa bu durum vücudunuz için yeteri kadar su tükettiğinizi ve yeterince nemli cildiniz olduğunu gösterir.

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