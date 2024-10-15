Bu testle yaşam sürenizi ölçün! O kişilerin erken ölüm riski 5 kat fazla...

Hepimizin hayatta kendi yolları var ve hiçbirimiz yolun ne zaman biteceğini bilemiyoruz. Ancak uzmanlar bu basit testin size iyi bir fikir verebileceğini düşünüyor. Brezilya'daki Gama Filho Üniversitesi'ndeki bir grup bilim insanı, kas-iskelet sistemi zindeliğimizin ölüm oranımızla nasıl bağlantılı olduğunu bulmak için bir araştırma yürüttü ve ortaya bazı şaşırtıcı sonuçlar çıktı. 2021'de yayınlanan çalışmadan önce konuyla ilgili 'az sayıda veri' olması nedeniyle, akranlarından biraz daha esnek olanların kendilerinden daha uzun yaşayacağı yönündeki sezgilerinin doğru olup olmadığını belirlemek istediler. Böylece, 51 ila 80 yaşları arasında bir deneyde yer almak isteyen 2.002 gönüllü katılımcı buldular. Bu deneyin güzel tarafı, hepimiz bunu kendi evinizin rahatlığında deneyebiliriz. İşte, fitness uzmanları ve benzerlerinin bu çalışmadan yola çıkarak ortaya attığı, oturma-kalkma testi olarak da bilinen 'Otur-Kalk' testi. Sınavın kuralları aslında çok basit; tek yapmanız gereken hiçbir şeye tutunmadan, bir yerden destek almadan, oturup tekrar ayağa kalkmak. Sonuçta bu sizin hareket kabiliyetinizin bir değerlendirmesidir. Katılımcıların hepsi çıplak ayak ve bol giysiler giyiyordu. Araştırmacılar katılımcılara bacak bacak üstüne atmadan önce ellerini, dizlerini, dirseklerini veya bacaklarının yan taraflarını bir yardımcı olarak kullanmadan yere inmelerini söyledi. Daha sonra, herhangi bir yardım almadan ayağa kalkmaları istendi ve her birine tırmanış çabaları için 10 üzerinden bir puan verildi. Teste katılan kişilerden herhangi biri destek almak için bir şeye tutunursa veya dengesini hafifçe kaybederse puanları düşürüldü. Şaşırtıcı bir şekilde araştırmacılar, oturma-kalkma testini tamamlamakta zorluk çekenlerin genç yaşta ölme olasılıklarının beş kat daha fazla olduğunu keşfettiler. Altı yıl süren araştırmanın bulguları Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde yayımlanırken, bu süre zarfında 159 ölüm kaydedildi. Basit testi uygulamakta gerçekten zorlanan katılımcılara sıfır ile üç arasında bir puan verildi ve bu katılımcıların, deneyi çok kolay bulanlara kıyasla erken ölme olasılıklarının 5,4 kat daha fazla olduğu düşünülüyor. Gama Filho Üniversitesi'nden bilim insanları, kas-iskelet sistemi sağlığının ve uzun ömürlülüğünün önemli bir göstergesi olduğu, hareket kabiliyetini, esnekliği ve kas kaybının refahınızı olumsuz etkileyebileceği sonucuna vardı.