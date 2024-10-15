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Bu testle yaşam sürenizi ölçün! O kişilerin erken ölüm riski 5 kat fazla...

Evde deneyebileceğiniz basit bir testi tamamlayamazsanız erken ölüm riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz! Brezilya'daki uzmanlara göre bu test, uzun ömürlülüğünüz hakkında size bir fikir verebilir.

Giriş Tarihi: 15.10.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 10:28
Bu testle yaşam sürenizi ölçün! O kişilerin erken ölüm riski 5 kat fazla...

Hepimizin hayatta kendi yolları var ve hiçbirimiz yolun ne zaman biteceğini bilemiyoruz. Ancak uzmanlar bu basit testin size iyi bir fikir verebileceğini düşünüyor.

Bu testle yaşam sürenizi ölçün! O kişilerin erken ölüm riski 5 kat fazla...

Brezilya'daki Gama Filho Üniversitesi'ndeki bir grup bilim insanı, kas-iskelet sistemi zindeliğimizin ölüm oranımızla nasıl bağlantılı olduğunu bulmak için bir araştırma yürüttü ve ortaya bazı şaşırtıcı sonuçlar çıktı.

Bu testle yaşam sürenizi ölçün! O kişilerin erken ölüm riski 5 kat fazla...

2021'de yayınlanan çalışmadan önce konuyla ilgili 'az sayıda veri' olması nedeniyle, akranlarından biraz daha esnek olanların kendilerinden daha uzun yaşayacağı yönündeki sezgilerinin doğru olup olmadığını belirlemek istediler.

Bu testle yaşam sürenizi ölçün! O kişilerin erken ölüm riski 5 kat fazla...

Böylece, 51 ila 80 yaşları arasında bir deneyde yer almak isteyen 2.002 gönüllü katılımcı buldular.

Bu testle yaşam sürenizi ölçün! O kişilerin erken ölüm riski 5 kat fazla...

Bu deneyin güzel tarafı, hepimiz bunu kendi evinizin rahatlığında deneyebiliriz.

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