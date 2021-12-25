Bu vitaminin eksikliğine dikkat! MS hastalığına neden oluyor

Kış ayları, düşük D vitamini seviyelerine neden olarak farklı sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir. Düşük D vitamini, güneşten az yararlanmak ve doğru beslenme sistemini izlememek gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. Bu nedenle uzman tavsiyesiyle D vitamini desteğini almak oldukça önemli hale gelebilir. D vitamini, vücuttaki kalsiyum ve fosfat miktarının düzenlenmesindeki önemli rolü sayesinde kemikler dahil vücudun birçok noktasında doğru bir sistem işlerliği sağlaması açıdan oldukça hayati bir vitamindir.

D vitamini, kemikler, dişler ve kasları sağlıklı tutmak için en önemli besin değerleri arasında bulunur. Artan araştırmalar, D vitamini eksikliğinin büyük sağlık sorunlarıyla ilişkili olabileceğini ortaya koydu. Uzmanların sıklıkla uyarıda bulunduğu bu eksikliği gidermek için öncelikle bu sorunların neler olduğunu göz atmak gerekebilir. Bu sorunlar;

Kalp-damar hastalıkları nedeniyle ölüm riskinin artışı

Yaşlı yetişkinlerde ortaya çıkan bilişsel bozukluklar

Çocuklarda şiddetli astım

Kanser türleri

D vitamini eksikliğinin ise en yaygın iki belirtisi; kemik ağrısı ve zayıflıktır. Bu semptomların birçoğu, düşük D vitamini seviyelerinden etkilense de her zaman şiddetli bir semptom göstermediği için önemsenmeyebilir ve D vitamini eksikliği, geç fark edilebilir.

Fakat D vitamini seviyelerini doğru düzeyde tutmak, diyabet, hipertansiyon ve MS (Multipl Skleroz) gibi yaşam kalitesini oldukça düşüren hastalıklardan da korur.