Bu vitaminin eksikliğine dikkat! MS hastalığına neden oluyor

Kış ayları, düşük D vitamini seviyelerine neden olarak farklı sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir. Düşük D vitamini, güneşten az yararlanmak ve doğru beslenme sistemini izlememek gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. Bu nedenle uzman tavsiyesiyle D vitamini desteğini almak oldukça önemli hale gelebilir. D vitamini, vücuttaki kalsiyum ve fosfat miktarının düzenlenmesindeki önemli rolü sayesinde kemikler dahil vücudun birçok noktasında doğru bir sistem işlerliği sağlaması açıdan oldukça hayati bir vitamindir.
D vitamini, kemikler, dişler ve kasları sağlıklı tutmak için en önemli besin değerleri arasında bulunur. Artan araştırmalar, D vitamini eksikliğinin büyük sağlık sorunlarıyla ilişkili olabileceğini ortaya koydu. Uzmanların sıklıkla uyarıda bulunduğu bu eksikliği gidermek için öncelikle bu sorunların neler olduğunu göz atmak gerekebilir. Bu sorunlar;
D vitamini eksikliğinin ise en yaygın iki belirtisi; kemik ağrısı ve zayıflıktır. Bu semptomların birçoğu, düşük D vitamini seviyelerinden etkilense de her zaman şiddetli bir semptom göstermediği için önemsenmeyebilir ve D vitamini eksikliği, geç fark edilebilir.
Fakat D vitamini seviyelerini doğru düzeyde tutmak, diyabet, hipertansiyon ve MS (Multipl Skleroz) gibi yaşam kalitesini oldukça düşüren hastalıklardan da korur.
MULTIPL SKLEROZ (MS) NEDİR?
Uzmanlar, halk arasında "MS" olarak bilinen bu hastalığın beyin ve omuriliği etkilediğini belirtiyor. Yaşam boyu süregelen bu durum, yürüme güçlüğünden mesane kontrolsüzlüğüne kadar birbirinden farklı semptopmla ortaya çıkabilir.