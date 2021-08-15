Bu zararı bilinmiyordu! Beyin hücrelerini öldüren besin!

Günlük alışkanlıklarımız ve beslenme düzenimiz beynimizi doğrudan etkiliyor. Nöroloji Akademisi tarafından yapılan araştırmaya göre; yağlı ve şekerli besinler dört gün içinde hafızaya zarar verebiliyor.Yapılan çalışmaya göre, dört gün boyunca üst üste kahvaltıda yağlı ve şekerli gıdalar tüketen kişilerin hatırlama ve düşünme becerilerinin olumsuz etkilendiği ortaya çıktı. Peki, hangi besinler bilişsel sağlığı bozuyor? Beyni direkt etkileyen ve zarar veren besinler hangileri? İşte beyin hücrelerini öldüren besinler...

Yeni bir araştırmaya göre; yağlı ve şekerli bir diyet sadece dört gün içinde hafızanıza, dikkatinize ve ruh halinize zarar verebilir.

Nöroloji Akademisi tarafından yapılan araştırmaya göre; yağlı ve şekerli gıdalar zararlı, öyle ki dört gün içinde hafızaya zarar verebiliyor.

Çalışmada, 4 gün boyunca kahvaltıda yüksek yağlı ve şekerli yiyen katılımcıların verileri incelendi. Yağ ve şeker içeren beslenme programının kişinin düşünme ve hatırlama gibi becerilerini kötü yönde etkileyerek bilişsel sağlığını bozduğu belirlendi.

Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir başka deney ise, yüksek yağlı diyetin beş gün boyunca tüketildiğinde, dikkat ve hafıza fonksiyonunun yanı sıra ruh hali değişimlerine de yol açtığını gösterdi.