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Bunama ilk belirtisini böyle veriyor! 6 soruda demans riskinizi öğrenin…

Demans (bunama) ile yaşam devam ettirmek oldukça zordur. Düşünce kontrolünü kaybetme ya da aileni, sevdiklerini hatırlayamamaya neden olan ve yaşın ilerlemesi ile ortaya çıkan bu rahatsızlığın sizleri korkutması oldukça normaldir. Peki sizin ya da yakınınızın bunama rahatsızlığına sahip olduğunu ya da başlangıç sinyallerinin olduğunu nasıl anlayabileceğinizi biliyor musunuz? Sadece 6 basit soru ile cevabı öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 16.07.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 11:26
Bunama ilk belirtisini böyle veriyor! 6 soruda demans riskinizi öğrenin…

Halk arasında bunama şeklinde bilinen demans hastalığı, beyin hücrelerinin zarar görmesi sonucunda, düşünme, hatırlama gibi zihinsel işlevlerin kişinin günlük yaşantısını zorlayacak duruma gelmesi şeklinde ifade edilebilir.

Bunama ilk belirtisini böyle veriyor! 6 soruda demans riskinizi öğrenin…

Kişinin beyninde geçmişte yer alan sağlıklı beyin hücreleri doğru şekilde çalışmaz ve konuşmadan denge problemine kadar problemler yaşamasına neden olabilir.

Bunama ilk belirtisini böyle veriyor! 6 soruda demans riskinizi öğrenin…

DEMANSIN BİRDEN FAZLA TÜRÜ BULUNUR

Birden fazla türü bulunan demans rahatsızlığına sahip bireylerin yaklaşık olarak yüzde 60-70'inde Alzheimer hastalığı görülür.

Bunama ilk belirtisini böyle veriyor! 6 soruda demans riskinizi öğrenin…

Alzheimer'ın ve diğer demans türleri, beyin küçülmesi ve beyin hücrelerinin ölmesine neden olan nörolojik bir bozukluk olarak anlatılabilir.

Bunama ilk belirtisini böyle veriyor! 6 soruda demans riskinizi öğrenin…

Burada beyindeki sinir hücrelerinin şekillerini korumak için ürettikleri tau proteininin de fazla üretimi söz konusudur.

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