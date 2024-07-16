Bunama ilk belirtisini böyle veriyor! 6 soruda demans riskinizi öğrenin…

Demans (bunama) ile yaşam devam ettirmek oldukça zordur. Düşünce kontrolünü kaybetme ya da aileni, sevdiklerini hatırlayamamaya neden olan ve yaşın ilerlemesi ile ortaya çıkan bu rahatsızlığın sizleri korkutması oldukça normaldir. Peki sizin ya da yakınınızın bunama rahatsızlığına sahip olduğunu ya da başlangıç sinyallerinin olduğunu nasıl anlayabileceğinizi biliyor musunuz? Sadece 6 basit soru ile cevabı öğrenebilirsiniz.