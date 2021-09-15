Bunu bilmemek kalbinizi mahvediyor! Tansiyon ve kolesterol seviyeniz…

Bu yılın başlarında, Circulation dergisinde yapılan bir araştırma, kalp hastalığının hala dünya çapında 1 numaralı ölüm nedeni olduğunu bildirdi. Dahası; bilim insanları, COVID-19 pandemisinin neden olduğu yaşam tarzı kesintilerinin, zirvedeki bu acımasız koşuyu artıracağına inanıyor.

Houston, Teksas'taki Baylor Tıp Fakültesi'nde kardiyoloji doçenti Salim S. Virani, "COVID-19 ile başa çıkmanın olağanüstü koşulları, kalp hastalığı ve felç riskini artırdığı bilinen sağlıksız davranışları benimsemek de dahil olmak üzere yaşam biçimimizi değiştirdi" dedi. "Tam sonuçları muhtemelen gelecek yıllar boyunca hissedilecek." diyerek kalp sağlığının sürekli kontrol edilmesinin önemini vurguladı.

Birçoğumuz gibi, pandemi tarafından sağlıklı alışkanlıklarınızın bozulduğunu fark ettiyseniz ve kalp sağlığınız için endişeleniyorsanız, bunlar yaşamınızı düzene sokmanız için en önemli yerlerdir. Bu nedenle buna benzer endişelerinizi ortadan kaldırmak için dikkat etmeniz gereken birkaç nokta bulunuyor. Fakat günlük yaşamda basit olduğunu düşündüğünüz ve dikkat etmediğiniz alışkanlıklar, aslında kalbinizi mahvediyor. İşte dikkat edilmeyen o alışkanlıklar...

Tansiyonunuzu Kontrol Etmiyorsunuz 2018'de Amerikan Kalp Derneği, sağlıklı kan basıncı kılavuzunu 140/90'ın altından 120/80'in altına indirdi. Bu, 55 yaş üstü her 10 erkekten 8'inin teknik olarak yüksek tansiyona (hipertansiyon) sahip olduğu anlamına geliyor. Zamanla, hipertansiyon kan damarlarının duvarlarını zayıflatabilir ve kalp krizi riskinizi artırabilir.

İnme ve bunama da bu risklerin arasında yer alıyor. Riskinizi azaltmak için kan basıncınızı düzenli olarak kontrol ettirin ve sağlıklı bir aralıkta nasıl tutacağınız konusunda doktorunuzun tavsiyelerine uyun. En büyük profesyonel ipuçları: Kalp-sağlıklı bir diyet yapın (Akdeniz veya DASH gibi), ideal kiloyu koruyun ve aktif kalın.