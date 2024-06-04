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Bunu tüketenin beyni hiç yaşlanmıyor! Alzheimer'ın doğal savaşçısı: "Haftada iki kez yerseniz..."
Bunu tüketenin beyni hiç yaşlanmıyor! Alzheimer'ın doğal savaşçısı: "Haftada iki kez yerseniz..."
Demans ve Alzheimer gibi hastalıklar, ilerleyen yaşlarla birlikte ortaya çıkan ve hala tam olarak tedavisi keşfedilememiş sağlık sorunları arasında yer alıyor. İlerleyen yıllarda giderek sayısının artması beklense de, beyin sağlığının iyileştirilmesi ile birlikte bu hastalıklara karşı kendinizi korumanız mümkün. Peki bu nasıl yapılmalı? Öncelikle beslenme sisteminizde yapacağınız yalnızca birkaç değişiklik, bu hastalıklara karşı beyniniz için adeta bir kalkan oluşturabilirsiniz. İşte o besin...
Giriş Tarihi: 04.06.2024 08:37
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 08:47