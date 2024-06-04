Bunu tüketenin beyni hiç yaşlanmıyor! Alzheimer'ın doğal savaşçısı: "Haftada iki kez yerseniz..."

Dünya çapında sağlık sistemlerinde en zorlu hastalıklardan biri olarak tanımlanan demans, birçok aile için oldukça üzücü bir teşhis. Tehdidi ortadan kaldırmanın yollarını bulmak için ise bilim insanları büyük bir çaba gösteriyor. Özellikle yediğiniz yiyeceklerin, beyin kapasitesini artırmaya ve ilerleyen yaşlarda da beyin sağlığını korumaya yardımcı olabileceğini gösteren birçok araştırma sunuldu.

