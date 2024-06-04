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Bunu tüketenin beyni hiç yaşlanmıyor! Alzheimer'ın doğal savaşçısı: "Haftada iki kez yerseniz..."

Demans ve Alzheimer gibi hastalıklar, ilerleyen yaşlarla birlikte ortaya çıkan ve hala tam olarak tedavisi keşfedilememiş sağlık sorunları arasında yer alıyor. İlerleyen yıllarda giderek sayısının artması beklense de, beyin sağlığının iyileştirilmesi ile birlikte bu hastalıklara karşı kendinizi korumanız mümkün. Peki bu nasıl yapılmalı? Öncelikle beslenme sisteminizde yapacağınız yalnızca birkaç değişiklik, bu hastalıklara karşı beyniniz için adeta bir kalkan oluşturabilirsiniz. İşte o besin...

Giriş Tarihi: 04.06.2024 08:37 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 08:47
Bunu tüketenin beyni hiç yaşlanmıyor! Alzheimer’ın doğal savaşçısı: Haftada iki kez yerseniz...

Dünya çapında sağlık sistemlerinde en zorlu hastalıklardan biri olarak tanımlanan demans, birçok aile için oldukça üzücü bir teşhis. Tehdidi ortadan kaldırmanın yollarını bulmak için ise bilim insanları büyük bir çaba gösteriyor. Özellikle yediğiniz yiyeceklerin, beyin kapasitesini artırmaya ve ilerleyen yaşlarda da beyin sağlığını korumaya yardımcı olabileceğini gösteren birçok araştırma sunuldu.

Bunu tüketenin beyni hiç yaşlanmıyor! Alzheimer’ın doğal savaşçısı: Haftada iki kez yerseniz...

Bu araştırmalar ise özellikle bir besin türünün öne çıktığnı gösterdi. Amerikan Geriatri Derneği Dergisi'nde yayınlanan önemli bir çalışma, mantar tüketimi ile daha düşük demans insidansı arasında bir bağlantı buldu.

Bunu tüketenin beyni hiç yaşlanmıyor! Alzheimer’ın doğal savaşçısı: Haftada iki kez yerseniz...

Araştırmacılar, bir dizi kohort çalışmasında mantar tüketimi ile olay bunama arasındaki ilişkiyi araştırdılar.

Bunu tüketenin beyni hiç yaşlanmıyor! Alzheimer’ın doğal savaşçısı: Haftada iki kez yerseniz...

Kohort çalışmaları, araştırma katılımcılarını belirli bir süre boyunca (genellikle yıllar) takip eden bir yaklaşım sistemidir.

Bunu tüketenin beyni hiç yaşlanmıyor! Alzheimer’ın doğal savaşçısı: Haftada iki kez yerseniz...

Araştırmacılar, yaşlı Japon deneklerle birlikte yaptıkları bir çalışmada mantar tüketimi ile demans arasındaki ilişki incelendi.

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