C vitaminin asıl kaynağı oymuş! Portakaldan bile 5 kat fazla...
Kış aylarında hepimizin yaşadığı sağlık sorunlarının başında soğuk algınlığı ve grip geliyor. Bu tip hastalıklardan korunmanın çaresi ise C vitamininden geçiyor. Hasta olunca ilk tükettiğimiz portakalı en zengin C vitamini kaynağı olarak bilsek de aslında çok daha zengin bir kaynağı bulunuyor. İşte hem hızlı iyileşmek hem de bağışıklığını güçlendirmek isteyenlerin en çok tüketmesi gereken besin...
Giriş Tarihi: 19.01.2023 15:38
Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 15:57