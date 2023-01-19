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C vitaminin asıl kaynağı oymuş! Portakaldan bile 5 kat fazla...

Kış aylarında hepimizin yaşadığı sağlık sorunlarının başında soğuk algınlığı ve grip geliyor. Bu tip hastalıklardan korunmanın çaresi ise C vitamininden geçiyor. Hasta olunca ilk tükettiğimiz portakalı en zengin C vitamini kaynağı olarak bilsek de aslında çok daha zengin bir kaynağı bulunuyor. İşte hem hızlı iyileşmek hem de bağışıklığını güçlendirmek isteyenlerin en çok tüketmesi gereken besin...

Giriş Tarihi: 19.01.2023 15:38 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 15:57
C vitaminin asıl kaynağı oymuş! Portakaldan bile 5 kat fazla...

BARBADOS KİRAZI

Aynı zamanda Açerola ya da Aserola olarak da bilinen barbados kirazı ülkemizde yetişmemekle birlikte Amerika, Orta Amerika ve Karayip gibi ılıman iklimlerde bulunuyor.

C vitaminin asıl kaynağı oymuş! Portakaldan bile 5 kat fazla...

İçerdiğini yüksek C vitamini sayesinde portakaldan bile zengin içeriğe sahip ve acı-tatlı bir tada sahip.

C vitaminin asıl kaynağı oymuş! Portakaldan bile 5 kat fazla...

Görüntüsü tıpkı bir kirazı andıran meyvenin 100 gramında ortalama 1.600 mg C vitamini bulunuyor ve yaygın olmamasına karşın bu listede olmaya hak kazanıyor.

C vitaminin asıl kaynağı oymuş! Portakaldan bile 5 kat fazla...

Aynı zamanda güçlü bir antioksidan olan barbados kirazı, A ve B vitamini de içeriyor.

C vitaminin asıl kaynağı oymuş! Portakaldan bile 5 kat fazla...

DOLMA BİBER

Bütün dolma biberler eşit besin değerlerine sahip değildir ancak hepsinin yüksek C vitamini içerir.

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