Çay değil plastik içiyormuşuz! Böyle içtiğinizde beyne bile zarar veriyor…

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok ürünün aslında vücudumuzu mikroplastiklerle doldurduğunu biliyor musunuz? Bu mikroplastikler alerjik reaksiyonlara neden olabildiği gibi hemen hemen vücuttaki her organa ulaşabiliyor. Nikki Stones, bazı günlük eşyaların salgılamış olduğu mikroplastik miktarları nedeniyle önemli uyarılarda bulunarak bu eşyalara örnekler verdi.