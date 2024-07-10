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Çay değil plastik içiyormuşuz! Böyle içtiğinizde beyne bile zarar veriyor…

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok ürünün aslında vücudumuzu mikroplastiklerle doldurduğunu biliyor musunuz? Bu mikroplastikler alerjik reaksiyonlara neden olabildiği gibi hemen hemen vücuttaki her organa ulaşabiliyor. Nikki Stones, bazı günlük eşyaların salgılamış olduğu mikroplastik miktarları nedeniyle önemli uyarılarda bulunarak bu eşyalara örnekler verdi.

Giriş Tarihi: 10.07.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 11:51
Çay değil plastik içiyormuşuz! Böyle içtiğinizde beyne bile zarar veriyor…

2022 yılında yapılan bir araştırmaya göre mikroplastiklerin insan hücrelerinde alerjik reaksiyonlara sebep olabileceğini hatta hücre ölümüne neden olabileceği gözlemlendi.

Çay değil plastik içiyormuşuz! Böyle içtiğinizde beyne bile zarar veriyor…

2023 yılında yapılan bir araştırmada ise 100 nanometrenin altındaki mikroplastiklerin insan vücuduna girdikten sonra neredeyse bütün organlara ulaşabildiği gözlemlendi.

Çay değil plastik içiyormuşuz! Böyle içtiğinizde beyne bile zarar veriyor…

Yapılan bir diğer araştırmada ise mikroplastiklerin insan kanında, akciğerlerinde, kalp dokusu ve doğmamış bebeklerin plasentasında bulunduğu anlaşıldı.

Çay değil plastik içiyormuşuz! Böyle içtiğinizde beyne bile zarar veriyor…

PLASTİK KESME TAHTALARI

Nikki Stones, plastik kesme tahtalarında yer yıl kullanan kişileri yaklaşık 79,4 milyon polipropilen mikroplastiğe maruz bıraktığı ifade etti.

Çay değil plastik içiyormuşuz! Böyle içtiğinizde beyne bile zarar veriyor…

Uzman, plastik kesme tahtaları yerine daha güvenilir olarak ahşap ya da cam kesme tahtası kullanılması gerektiğini önerdi.

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