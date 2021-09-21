Çay deyip es geçmeyin! Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz ama... Kansere sebep olduğu ortaya çıktı

Çay, ülkemizde oldukça tüketilen bir lezzettir. Çayın doğru bir şekilde demlenmesi sadece tadı açısından değil, sağlığımız açısından da önem arz etmektedir. Yapılan bazı araştırmalar, çayın demlenmesi konusunda şoke eden sonuçları ortaya koydu. Çoğumuzun yaptığı demleme şeklinin aslında çok ciddi hastalıklara ön ayak olduğunu ifade eden araştırmaya göre; çay aslında sanıldığı kadar hafife alınacak bir içecek değil. Öyle ki yapılan bu hatalar, kanser gibi çok ciddi hastalıklara zemin hazırlayabiliyor.