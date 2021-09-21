Çay deyip es geçmeyin! Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz ama... Kansere sebep olduğu ortaya çıktı

Çay, ülkemizde oldukça tüketilen bir lezzettir. Çayın doğru bir şekilde demlenmesi sadece tadı açısından değil, sağlığımız açısından da önem arz etmektedir. Yapılan bazı araştırmalar, çayın demlenmesi konusunda şoke eden sonuçları ortaya koydu. Çoğumuzun yaptığı demleme şeklinin aslında çok ciddi hastalıklara ön ayak olduğunu ifade eden araştırmaya göre; çay aslında sanıldığı kadar hafife alınacak bir içecek değil. Öyle ki yapılan bu hatalar, kanser gibi çok ciddi hastalıklara zemin hazırlayabiliyor.
YANLIŞ DEMLEME SAĞLIK SORUNLARINA DAVETİYE ÇIKARTIYOR
Türk mutfağının geleneksel içecekleri arasında çay çok önemli bir yere sahip. Bitki çayları her ne kadar sağlığımız için çok yararlı olsa da çayın yeri ve önemi her zaman farklıdır.
Ancak yanlış şekilde demlediğiniz çayla çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkabilirsiniz.
ÇAYIN ACI OLMAMASI VE UZUN SÜRE DAYANMASI
Çayın acımaması ve uzun süre dayanması için demlemiş olduğunuz çayı ocak üzerinde bekletmemenizi öneririz. Bu durum çayın acımasına sebebiyet verebilir.
OCAK ÜZERİNDEN ALIN
Bu nedenle çay iyice demlendikten sonra muhakkak ocak üzerinden alınmalıdır. Aksi taktirde başta gastrit ve ülser olmak üzere midede meydana gelebilecek hasarlara sebebiyet verebilir.