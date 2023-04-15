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Çelik gibi sağlıklı kemiklerin anahtarı her gün 1 porsiyon yemekte! Kalsiyumun en büyük kaynağı...

Kalsiyum eksikliği başta kemik sağlığı olmak üzere vücudumuzda birçok sağlık sorununa yol açabiliyor. Özellikle zamanla tükenen kalsiyum depoları ilerleyen yaşlarda ciddi kemik kırılmalarına ve organ hasarına yol açabiliyor. Önereceğimiz bu besin ise kalsiyum depolarınızı fulleyerek çok daha sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmenize yardımcı olacak. Tek yapmanız gereken her gün 1 porsiyon tüketmek...

Giriş Tarihi: 15.04.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 09:27
Çelik gibi sağlıklı kemiklerin anahtarı her gün 1 porsiyon yemekte! Kalsiyumun en büyük kaynağı...

KALSİYUM EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

Kalsiyum eksikliğinin başlıca nedeni yeterli kalsiyum içeren gıdaların tüketilmemesidir. Aynı zamanda kalsiyum emilimini sağlayan D vitaminin eksik olması, magnezyum eksikliği de kalsiyum eksikliğinin başlıca nedenlerindendir.

Çelik gibi sağlıklı kemiklerin anahtarı her gün 1 porsiyon yemekte! Kalsiyumun en büyük kaynağı...

Bazı ilaçların kullanımı da kalsiyum eksikliğine neden olabildiği gibi yüksek miktarda sodyum yani tuz ve fosfor alımı da benzer bir etki yaratmaktadır. Kronik böbrek hastalıkları vücuda alınan kalsiyumun düzgün emilememesine neden olarak eksikliğine neden olabilmektedir.

Çelik gibi sağlıklı kemiklerin anahtarı her gün 1 porsiyon yemekte! Kalsiyumun en büyük kaynağı...

Kalsiyum eksikliğine neden olabilecek diğer faktörler ise şöyledir;

  • Yaşlılık
  • Vejetaryen beslenme
  • Menopoz
  • Tiroid bezi hastalıkları
  • Pankreatit
Çelik gibi sağlıklı kemiklerin anahtarı her gün 1 porsiyon yemekte! Kalsiyumun en büyük kaynağı...

KALSİYUM EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

KAS HASTALIKLARI

Kalsiyum eksikliği yaşadığınızda ilk şikayetlerinizden biri kaslarda oluşacak rahatsızlıklardır. Özellikle parmak uçları ve dudaklarda uyuşma, karıncalanma gibi hissiyatlar oluşmaya başlar. Aynı zamanda aktif hareket halindeyken kol ve bacaklarda ağrı, yine eller, ayaklar ve ağız çevresinde uyuşma veya karıncalanma hissi gözükebilir.

Çelik gibi sağlıklı kemiklerin anahtarı her gün 1 porsiyon yemekte! Kalsiyumun en büyük kaynağı...

DİŞ HASSASİYETİ VE ÇÜRÜKLERİ

Yeterli miktarda kalsiyum tüketilmediğinde bu durumdan en çok etkilenenlerden biri de dişler olur. Eski güçlerini kaybederek daha hassas ve kırılgan hale gelen dişlerde çürükler de oluşabilir. Çene kemiğinde erime nedeniyle diş kaybına kadar yol açabilen kalsiyum eksikliği belirtileri, düzenli diş fırçalamayanlarda daha fazla yaşanmaktadır.

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