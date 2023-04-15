Çelik gibi sağlıklı kemiklerin anahtarı her gün 1 porsiyon yemekte! Kalsiyumun en büyük kaynağı...

Bazı ilaçların kullanımı da kalsiyum eksikliğine neden olabildiği gibi yüksek miktarda sodyum yani tuz ve fosfor alımı da benzer bir etki yaratmaktadır. Kronik böbrek hastalıkları vücuda alınan kalsiyumun düzgün emilememesine neden olarak eksikliğine neden olabilmektedir.