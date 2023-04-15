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Çelik gibi sağlıklı kemiklerin anahtarı her gün 1 porsiyon yemekte! Kalsiyumun en büyük kaynağı...
Çelik gibi sağlıklı kemiklerin anahtarı her gün 1 porsiyon yemekte! Kalsiyumun en büyük kaynağı...
Kalsiyum eksikliği başta kemik sağlığı olmak üzere vücudumuzda birçok sağlık sorununa yol açabiliyor. Özellikle zamanla tükenen kalsiyum depoları ilerleyen yaşlarda ciddi kemik kırılmalarına ve organ hasarına yol açabiliyor. Önereceğimiz bu besin ise kalsiyum depolarınızı fulleyerek çok daha sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmenize yardımcı olacak. Tek yapmanız gereken her gün 1 porsiyon tüketmek...
Giriş Tarihi: 15.04.2023 09:10
Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 09:27