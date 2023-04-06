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Cildinizdeki o değişikliğe dikkat! Kanser hastalarının %75'inde görülen o belirti...
Cildinizdeki o değişikliğe dikkat! Kanser hastalarının %75'inde görülen o belirti...
Kanser vakaları arasında sıklıkla görülen pankreas kanseri, ilerleyen aşamalara kadar belirti vermemesi sebebiyle ve bu nedenle geç teşhis edilme riskiyle ölümcül kanserlerden birine dönüşebiliyor. Fakat erken teşhis için düzenli taramaların yanı sıra bazı belirtilere dikkat etmek hayat kurtarabilir. İşte bu belirtilerden biri ise; ciltte ortaya çıkan değişim.
Giriş Tarihi: 06.04.2023 08:39
Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 08:42