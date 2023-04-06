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Cildinizdeki o değişikliğe dikkat! Kanser hastalarının %75'inde görülen o belirti...

Kanser vakaları arasında sıklıkla görülen pankreas kanseri, ilerleyen aşamalara kadar belirti vermemesi sebebiyle ve bu nedenle geç teşhis edilme riskiyle ölümcül kanserlerden birine dönüşebiliyor. Fakat erken teşhis için düzenli taramaların yanı sıra bazı belirtilere dikkat etmek hayat kurtarabilir. İşte bu belirtilerden biri ise; ciltte ortaya çıkan değişim.

Giriş Tarihi: 06.04.2023 08:39 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 08:42
Cildinizdeki o değişikliğe dikkat! Kanser hastalarının %75’inde görülen o belirti...

Dr. Deborah Lee, uyarı işaretlerinin doğru takip edilmesi gerektiğini, bu sayede erken teşhis ile birlikte yaşam olasılığı artış gösterdiğini belirtti. Bu erken uyarı işaretlerinden biri; kaşıntı olarak öne çıkıyor.

Cildinizdeki o değişikliğe dikkat! Kanser hastalarının %75’inde görülen o belirti...

Lee'ye göre; kaşıntının pankreas kanserinin erken veya geç bir belirtisi olup olmadığı, tümörün nerede geliştiğine bağlıdır.

Cildinizdeki o değişikliğe dikkat! Kanser hastalarının %75’inde görülen o belirti...

Pankreas kuyruğunda ürkütücü bir durum başlarsa hastalıkta ilerleyen dönemlerde kaşıntı oluşabilir.

Cildinizdeki o değişikliğe dikkat! Kanser hastalarının %75’inde görülen o belirti...

Bununla birlikte, pankreas kanseri vakalarının yüzde 65'inde durum pankreasınızın başında başlar, bu nedenle kaşıntı nispeten "erken" ortaya çıkabilir.

Cildinizdeki o değişikliğe dikkat! Kanser hastalarının %75’inde görülen o belirti...

Doktor, "Pankreas kanseri pankreasın başında başladığında, safra kanallarını erkenden sıkıştırması, safranın bağırsaklara geçişini engellemesi ve kaşıntılı sarılık ile sonuçlanması daha olasıdır" dedi.

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