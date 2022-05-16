Cinsel hayatı mahveden besin! Vücuttaki demiri miktarını sıfırlıyor! Ağzına bile sürmeyin…

Halk arasında kansızlık olarak bilinen demir eksikliği, ihmal edildiğinde ciddi kronik hastalıklara neden oluyor. Yapılan araştırmalar, demir eksikliği başta olmak üzere vitamin eksikliği yaşayan kişilerde cinsel fonksiyon bozukluğunun daha sık ortaya çıktığını gösterdi. Uzmanlar, demir eksikliğine sebep olan besinleri şöyle sıraladı...