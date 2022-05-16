Cinsel hayatı mahveden besin! Vücuttaki demiri miktarını sıfırlıyor! Ağzına bile sürmeyin…

Yapılan araştırmalar, demir başta olmak üzere birçok vitamin eksikliğinin cinsel hayatı bitirdiğini ve kronik hastalıklara davetiye çıkardığını gösterdi. Uzmanlar, sağlıklı bir cinsel hayat için demir içeren besinler tüketilmesi gerektiğini vurgularken vücuttaki demiri adeta sıfırlayan besinlerden uzak durulması gerektiğini belirtti. Peki, cinsel hayatı bitiren vücuttaki demir miktarını sıfırlayan besinler hangileri? İşte ağzınıza bile sürmemeniz gereken beslenme listenizden çıkarmanız gereken besinler…