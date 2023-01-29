Cinsiyetsizlik tuzağına dikkat! İşte en kritik dönem...

Her türlü medya güçleriyle dört bir yandan saldırıyorlar. "Mesele eşcinsellik değil, siz hâlâ anlamadınız mı arkadaşlar!" diyenleri ise 'gericilik'le, 'yobazlık'la suçluyorlar... Ama artık maskeleri düşüyor! LGBT lobisi; ergenlerde sadece yüzde 2 oranında görülen 'cinsiyet hoşnutsuzluğu' durumunu kullanıp bu açıktan saldırıyor ve gençlerin gözünü boyuyor! Ama bir yandan da lobinin üstünü kapatmaya çalıştığı çok önemli bir konu açığa çıkıyor: Cinsiyet değiştirdiği için pişman olup 'geri dönmek' isteyenlerin sayısı hızla yükseliyor!