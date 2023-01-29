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Cinsiyetsizlik tuzağına dikkat! İşte en kritik dönem...

Her türlü medya güçleriyle dört bir yandan saldırıyorlar. "Mesele eşcinsellik değil, siz hâlâ anlamadınız mı arkadaşlar!" diyenleri ise 'gericilik'le, 'yobazlık'la suçluyorlar... Ama artık maskeleri düşüyor! LGBT lobisi; ergenlerde sadece yüzde 2 oranında görülen 'cinsiyet hoşnutsuzluğu' durumunu kullanıp bu açıktan saldırıyor ve gençlerin gözünü boyuyor! Ama bir yandan da lobinin üstünü kapatmaya çalıştığı çok önemli bir konu açığa çıkıyor: Cinsiyet değiştirdiği için pişman olup 'geri dönmek' isteyenlerin sayısı hızla yükseliyor!

GÖKSAN GÖKTAŞ
Giriş Tarihi: 29.01.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 10:31
Cinsiyetsizlik tuzağına dikkat! İşte en kritik dönem...

"LGBT artık bir salgına dönüşüyor!" Geçtiğimiz günlerde TBMM Anayasa Komisyonu'nun, ailenin korunmasına ilişkin anayasa değişiklik teklifinin görüşmelerine bu sözler damga vurdu. Bu konuda yıllardır araştırmalar yapan ürolog, Prof. Dr. Zeki Bayraktar, "LGBT salgına dönüşüyor. Beş yıl içinde patlama yaşanabilir" dedi. Bayraktar, araştırmalara göre Türkiye'deki LGBT oranının yüzde 4 olduğunu söyledi. En yüksek oran Hollanda'da, yüzde 14...

Cinsiyetsizlik tuzağına dikkat! İşte en kritik dönem...

Bayraktar konu üzerinde 25 yıldır çalışan bir hekim: "Bütün literatür verileri son 10 yılda, bunun da özellikle son beş yılında daha önce görmediğimiz yeni bir durumla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor, yine bir salgın. Fakat bu enfeksiyon salgını değil, 'ergen (12-18 grubu) karmaşası', 'ergenlerde biseksüel konfüzyon' dediğimiz bir durum bu. Eskiden beri var olan ama yüzde 98'i geçici olan bir durumun günümüze özgü koşullarla, özellikle internet ve sosyal medya etkileşimleriyle kalıcı hâle gelmesiyle gördüğümüz ve teknik terimle 'ergenlerde hızlı başlangıçlı cinsiyet hoşnutsuzluğu' adı verilen bir durum bu."
İşte kilit nokta, ergenlerde cinsiyet kimliğinin şekillenmesi esnasında görülen bu 'cinsiyet hoşnutsuzluğu' dönemi. LGBT lobisinin bu açıktan girdiğini söylüyor Bayraktar. Peki nedir bu 'cinsiyet hoşnutsuzluğu dönemi' ve lobi tam da bu yaş grubunu nasıl yönlendiriyor? Tüm bu soruların cevaplarını uzmanlarla konuştuk?

Cinsiyetsizlik tuzağına dikkat! İşte en kritik dönem...

ALEYNA NAZLICAN ADAY (Psikolojik Danışman)
EŞCİNSELLİĞİN DOĞUŞTAN GELDİĞİNE DAİR BİLİMSEL HİÇBİR VERİ YOKTUR!
- Ergenlerin özellikle, 12-18 yaş aralığında, yüzde 2 oranında görülmekle birlikte; 'ergenlik karışıklığı'na bağlı 'cinsiyet hoşnutsuzluğu' dönemi yaşadığı biliniyor...Bu dönemde erkeklik ve kadınlık modelleri olarak anne ve babaya, aileye ne gibi görevler düşüyor?
- Ergenlik dönemine giren birey ilk olarak hormonal değişim sürecine girer cinsiyetine özgü olarak östrojen hormonu kadınlarda, testesteron hormonu erkeklerde fazlaca salgılanır. Özellikle ergenlik çağındaki bireyler zaten var olan hormonların etkisi, yanlış bilgilendirme, bilinçsiz bir aile, cinsiyet rolleri üzerine yapılan algısal komplolara maruz kalarak hatalar yapmaya maruz bırakılırlar. Dışlanmak istemedikleri için grup baskısı ile yanlış kararlar verebilirler. Sosyal medya, reklamlar, cinsiyetsizliği savunan grupların propagandalarına maruz kalarak zaten sallantıda olan gemilerinin fırtına ilerletemez ve yıkılırlar.

Cinsiyetsizlik tuzağına dikkat! İşte en kritik dönem...

- Ailede gördükleri kadın ve erkek rol modellerinin önemi nedir bu süreçte?
- Kız çocukları kadın rolünü annesini izleyerek, onu taklit ederek öğrenir. Kendini seven, kendine değer veren, özen gösteren, haklarını savunan, ihtiyaçlarını talep eden ve kendisinden talep edilen yardımı geri çevirmeyen, isteklerinin ve arzularının farkında olan bir kadın rolü onlar için çok önemlidir. Erkek çocuklar erkek rolünü babasını izleyerek onu taklit ederek öğrenir. Babanın kendi bakımına özen göstermesini, sadece fiziksel değil bilişsel olarak da geliştirici egzersizler yapması, karşı cinsle nasıl iletişim kurulur, cinsel ilişkide nelere dikkat edilir gibi konularda doğru bilgileri sağlıklı iletişim kurarak öğretmelidirler.
- Sizce LGBTI, tam da gençleri bu ergen karışıklığı döneminde hangi yöntemlerle bu alana çekmeye çalışıyor?
- Çocukluktan başlayan ergenlikte zirve yapan anime karakterlerin, dizileri, filmleri ve oyunları bireyler için cinsiyetsiz insan örneklerini sunuyor. Bakıldığı zaman kadın mı erkek mi oldukları anlaşılmıyor. Ve bu karakterler cinsiyetsiz de mutlular, başarılılar, popülerler. Bireylerin bilinçaltına; "Cinsiyetsiz bunlara sahip olabilirsin ama eğer sen bir cinsiyete bürünürsen mutlu başarılı ya da popüler olmayacaksın" mesajını veriyorlar. Zaten hormonların ve fiziksel değişimin fırtınasıyla boğuşan ergen bireylerde bunu bir çözüm yolu olarak görüp düşünmeden girdabına kapılabiliyor.

Cinsiyetsizlik tuzağına dikkat! İşte en kritik dönem...

- Neden özellikle ergenler?
Ergenleri zayıf halka olarak görüyorlar. Kendisi için doğuracağı sonuçlardan bir haberdar olan ergen birey daha kendi cinsiyetini, rollerini, sorumluluklarını kimliğini keşfedemeden grubun kendisi için söylemlerini doğru kabul eder ve onların dediklerini yapar ya da yaptırılır. Çoğu da halinden mutlu değildir ama mutlu olmadıklarını kabul ederlerse yaşamlarında bir anlam kalmadığını fark edecekleri için bundan kaçınırlar.
- Tüketim toplumuyla da bir bağı var mı bunun sizce?
- Ergen bireyler üretim ve tüketim toplumunun gelecek vasileridir. Bunu bilen LGBT lobisi de çizgi filmler, anime karakterler, müzik grupları, popüler isimler gibi çok eğlenceli ve popüler görünen algı yanılsamaları aracılığıyla kimlik karmaşası yaratmak için bireyleri manipüle etmeye devam etmektedir.

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