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“Çok stresliyim” cümlesini unutacaksınız! Her yudumuyla mutluluk dalgası yaratan o çay

Yapılan son deneylerden biri; bitkilerin insan vücudu üzerinde büyük etkileri olduğunu ortaya koyuyor. Yoğun stresle mücadele etmek ve uykusuzluğa karşı kendini korumak için deneyebileceğiniz en iyi yöntemlerden biri; bir bitkinin çayından faydalanmak.

Giriş Tarihi: 16.01.2023 13:05 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 13:08
“Çok stresliyim” cümlesini unutacaksınız! Her yudumuyla mutluluk dalgası yaratan o çay

Beslenme Uzmanı Arina Kuzmina, yatmadan önce "tulsi" adı verilen, diğer adıyla "kutsal fesleğen" olarak bilinen bir çayı içmeyi tavsiye etti.

“Çok stresliyim” cümlesini unutacaksınız! Her yudumuyla mutluluk dalgası yaratan o çay

Tulsi veya latince adıyla; ocimum tenuiflorum adıyla bilinen bu bitki, Hindistan'a özgü bir ürün.

“Çok stresliyim” cümlesini unutacaksınız! Her yudumuyla mutluluk dalgası yaratan o çay

Birçok formda kapsül, çay veya toz olarak birçok formda bulabileceğiniz bu bitkiyi, yatmadan önce çay olarak demlemenin büyük faydaları olduğu belirtiliyor.

“Çok stresliyim” cümlesini unutacaksınız! Her yudumuyla mutluluk dalgası yaratan o çay

Kuzmina, tulsi adı verilen bu bitkinin, stres seviyelerini azaltmak, gevşemeyi artırmak ve uyku kalitesini iyileştirmek için kullanılan popüler bir ürün olduğunu belirtiyor.

“Çok stresliyim” cümlesini unutacaksınız! Her yudumuyla mutluluk dalgası yaratan o çay

Hint kökenli bu bitki, sakinlik hissi ve kaygıyı gidermeye yardımcı oluyor. Bu sayede uykuya dalmayı ve uyku süresinde uzamayı kolaylaştırıyor.

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