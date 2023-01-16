Roza Galeri Roza Sağlık “Çok stresliyim” cümlesini unutacaksınız! Her yudumuyla mutluluk dalgası yaratan o çay

“Çok stresliyim” cümlesini unutacaksınız! Her yudumuyla mutluluk dalgası yaratan o çay

Yapılan son deneylerden biri; bitkilerin insan vücudu üzerinde büyük etkileri olduğunu ortaya koyuyor. Yoğun stresle mücadele etmek ve uykusuzluğa karşı kendini korumak için deneyebileceğiniz en iyi yöntemlerden biri; bir bitkinin çayından faydalanmak.