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Dakikalar içinde yükselen şekeri düşürüyor! Diyabet hastaları için mucize içecek keşfedildi
Dakikalar içinde yükselen şekeri düşürüyor! Diyabet hastaları için mucize içecek keşfedildi
Diyabet hastaları, düzenli kan şekeri seviyelerini korumak için beslenme sistemlerine dikkat etmelerinin yanı sıra sürekli uzman kontrolünde olmaları gereken dikkatli bir yaşam stiline sahiptir. Fakat bazen karbonhidrat alımının fazla kaçması, istenmeyen yüksek kan şekeri seviyelerine neden olur. Aniden yükselen bu durum için müdahale etmek ise oldukça önemlidir. İşte bu noktada; bilim insanları, her gün kullandığımız bir meyvenin suyunun bu konuda oldukça etkili olduğunu keşfetti. İşte o içecek...
Giriş Tarihi: 27.03.2022 08:11
Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 08:13