Dakikalar içinde yükselen şekeri düşürüyor! Diyabet hastaları için mucize içecek keşfedildi

Karbonhidratlar diğer gıda gruplarından daha hızlı glikoz olarak parçalandığından, karbonhidrat yemeye tepki olarak kan şekeri seviyelerinin yükselmesi yaygındır. Bununla birlikte, tip 2 diyabetiniz varsa, genellikle kan şekerini stabilize eden hormon olan insülin, ciddi şekilde bozulur. Kan şekeri seviyeleri daha sonra yükselmek için serbest bırakılır ve bu, bir dizi soruna neden olabilir.