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Dakikalar içinde yükselen şekeri düşürüyor! Diyabet hastaları için mucize içecek keşfedildi

Diyabet hastaları, düzenli kan şekeri seviyelerini korumak için beslenme sistemlerine dikkat etmelerinin yanı sıra sürekli uzman kontrolünde olmaları gereken dikkatli bir yaşam stiline sahiptir. Fakat bazen karbonhidrat alımının fazla kaçması, istenmeyen yüksek kan şekeri seviyelerine neden olur. Aniden yükselen bu durum için müdahale etmek ise oldukça önemlidir. İşte bu noktada; bilim insanları, her gün kullandığımız bir meyvenin suyunun bu konuda oldukça etkili olduğunu keşfetti. İşte o içecek...

Giriş Tarihi: 27.03.2022 08:11 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 08:13
Dakikalar içinde yükselen şekeri düşürüyor! Diyabet hastaları için mucize içecek keşfedildi

Dakikalar içinde yükselen şekeri düşürüyor! Diyabet hastaları için mucize içecek keşfedildi

Karbonhidratlar diğer gıda gruplarından daha hızlı glikoz olarak parçalandığından, karbonhidrat yemeye tepki olarak kan şekeri seviyelerinin yükselmesi yaygındır. Bununla birlikte, tip 2 diyabetiniz varsa, genellikle kan şekerini stabilize eden hormon olan insülin, ciddi şekilde bozulur. Kan şekeri seviyeleri daha sonra yükselmek için serbest bırakılır ve bu, bir dizi soruna neden olabilir.

Dakikalar içinde yükselen şekeri düşürüyor! Diyabet hastaları için mucize içecek keşfedildi

Dakikalar içinde yükselen şekeri düşürüyor! Diyabet hastaları için mucize içecek keşfedildi

Neyse ki, bu duruma karşılık verebilirsiniz. Karbonhidratlar kan şekeri düzeylerinin yükselmesine neden olurken, diğer diyet öğelerinin kan şekeri düzeylerini düşürdüğü gösterilmiştir. Limon suyunun yemek sonrası kan şekeri artışını ve birkaç dakika içinde önyükleme yaptığı gösterilmiştir.

Dakikalar içinde yükselen şekeri düşürüyor! Diyabet hastaları için mucize içecek keşfedildi

Dakikalar içinde yükselen şekeri düşürüyor! Diyabet hastaları için mucize içecek keşfedildi

SpringerLink'te yayınlanan bir araştırmanın amacı, sağlıklı yetişkinlerde siyah çay ve limon suyunun ekmeğe verilen glisemik yanıt ve ardından enerji alımı üzerindeki etkisini test etmekti. Bir yiyeceğe veya yemeğe verilen glisemik tepki, yemek veya yemeğin tüketildikten sonra kan şekeri seviyeleri üzerindeki etkisidir.

Dakikalar içinde yükselen şekeri düşürüyor! Diyabet hastaları için mucize içecek keşfedildi

Dakikalar içinde yükselen şekeri düşürüyor! Diyabet hastaları için mucize içecek keşfedildi

Siyah çay ve limon suyunun etkisini değerlendirmek için ekmek kullanıldı. Çünkü ekmek, karbonhidrat içeren gıdalar için bir derecelendirme sistemi olan glisemik indekste üst sıralarda yer alıyor. Her bir yiyeceğin kendi başına yendiği zaman kan şekeri (glikoz) seviyenizi ne kadar hızlı etkilediğini gösterir.

Dakikalar içinde yükselen şekeri düşürüyor! Diyabet hastaları için mucize içecek keşfedildi

Dakikalar içinde yükselen şekeri düşürüyor! Diyabet hastaları için mucize içecek keşfedildi

Ekmek gibi karbonhidratlı yiyecekler, vücudunuz tarafından hızla parçalandıkları ve kan şekerinde hızlı bir artışa neden oldukları için yüksek bir GI değerine sahiptir. Çalışma için katılımcılara eşit miktarda ekmek (100 g) yemeleri talimatı verildi ve 250 ml su, siyah çay veya limon suyu verildi. Ardından 180 dakika boyunca kan glukoz konsantrasyonları izlendi.

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