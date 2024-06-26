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Damarlardaki tıkanıklığı yer yemez çözüyor! Kolesterol değerlerini dibe çeken mucize...
Damarlardaki tıkanıklığı yer yemez çözüyor! Kolesterol değerlerini dibe çeken mucize...
Kalp için en büyük tehditlerden biri yüksek kolesterol değerleridir. Kan dolaşımında yağ birikmesi sorunu, kolesterol seviyesi yükseldikçe artmaktadır. Kanın atardamarlarınızdan akışını zorlaştıran bu bu durum, büyük sağlık riskleri ortaya çıkarabiliyor. Sonunda kan pıhtılarına ve kalp krizine ve felce neden olan ateroskleroz ortaya çıkabilir.
Giriş Tarihi: 26.06.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 09:22