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Damarlardaki tıkanıklığı yer yemez çözüyor! Kolesterol değerlerini dibe çeken mucize...

Kalp için en büyük tehditlerden biri yüksek kolesterol değerleridir. Kan dolaşımında yağ birikmesi sorunu, kolesterol seviyesi yükseldikçe artmaktadır. Kanın atardamarlarınızdan akışını zorlaştıran bu bu durum, büyük sağlık riskleri ortaya çıkarabiliyor. Sonunda kan pıhtılarına ve kalp krizine ve felce neden olan ateroskleroz ortaya çıkabilir.

Giriş Tarihi: 26.06.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 09:22
Damarlardaki tıkanıklığı yer yemez çözüyor! Kolesterol değerlerini dibe çeken mucize...

Beslenme uzmanları tarafından önerilen dört besini listenize ekleyerek damarlarınızın sağlığını koruyabilirsiniz.

Damarlardaki tıkanıklığı yer yemez çözüyor! Kolesterol değerlerini dibe çeken mucize...

Dengeli bir diyet, kolesterolünüzü kontrol altına almanıza yardımcı olabilir. Kolesterolü düşürmek ve kalp sağlığını iyileştirmek için tabağınızı düzenlemeniz gerekir. Bu dört besin damarlarınızı temizler...

Damarlardaki tıkanıklığı yer yemez çözüyor! Kolesterol değerlerini dibe çeken mucize...

YULAF

Düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterolü azaltmak için yulaf ezmesi, hem çözünmeyen hem de çözünür lifleri içerir.
Damarlardaki tıkanıklığı yer yemez çözüyor! Kolesterol değerlerini dibe çeken mucize...
Cleveland Clinic tarafından yapılan bir araştırmaya göre, günde bir buçuk bardak pişmiş yulaf tüketmek, kolesterol seviyesini %5 ila 8 oranında düşürebilir.
Damarlardaki tıkanıklığı yer yemez çözüyor! Kolesterol değerlerini dibe çeken mucize...
Mayo Clinic'e göre yulaf ezmesini çilek, elma, muz, armut veya çilek gibi taze meyvelerle karıştırarak daha fazla lif alabilirsiniz.
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