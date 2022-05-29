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Damarları yeniliyor, pıhtılaşma riskini bitiriyor! Kalbinizi korumak için her sabah kahvaltıda mutlaka tüketin

Kardiyovasküler rahatsızlıklar, tüm dünyada en çok görülen ölüm sebepleri arasında yer alıyor. Özellikle beslenme sisteminden kaynaklanan hatalar, kalbin ve damarların büyük oranda hasar görmesine neden olabiliyor. Bu nedenle doğru beslenme sistemine geçmek, büyük oranda hayat kalitenizi artırırken ölümcül risklerden de korunmanızı sağlıyor. Her kahvaltıda tüketeceğiniz bu besin ise kalp sağlığınızı büyük oranda korumaya yardımcı oluyor.

Giriş Tarihi: 29.05.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 10:52
Damarları yeniliyor, pıhtılaşma riskini bitiriyor! Kalbinizi korumak için her sabah kahvaltıda mutlaka tüketin

Kardiyovasküler hastalıklar, kan damarlarını etkileyen bir grup rahatsızlıktır. Terim, kalp krizlerini ve felçleri de kapsayarak geniş bir hastalık grubunun tanımını yapar. Her iki durum da, esas olarak kanın kalbe veya beyne akmasını önleyen bir tıkanıklıktan kaynaklanan akut olaylardır. Yeni araştırmalar, tahıl lifinin iltihabı etkili bir şekilde azaltabileceğinden, her iki durumu da önlemenin anahtarı olabileceğini öne sürüyor.

Damarları yeniliyor, pıhtılaşma riskini bitiriyor! Kalbinizi korumak için her sabah kahvaltıda mutlaka tüketin

JAMA Network Open'da yayınlanan yeni bulgulara göre, daha yüksek tahıl lifi alımı, yaşlı erişkinlerde iltihaplanma düzeylerini düşürebilir ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltabilir.

Damarları yeniliyor, pıhtılaşma riskini bitiriyor! Kalbinizi korumak için her sabah kahvaltıda mutlaka tüketin

Columbia Üniversitesi Mailman Halk Sağlığı Okulu'nda epidemiyoloji yardımcı doçenti olan Rupak Shivakoti, Healio'ya önemli açıklamalarda bulundu.

Damarları yeniliyor, pıhtılaşma riskini bitiriyor! Kalbinizi korumak için her sabah kahvaltıda mutlaka tüketin

Profesör Shivakoti: "Bu çalışmadaki bireylerin önemli bir kısmı, özellikle en düşük çeyreklerdekiler, önerilen miktarların altında lif alımına sahiptir. Böylece, bu bireylerde diyet lifi bakımından daha yüksek gıda alımının arttırılması, potansiyel olarak sağlıklarını iyileştirebilir" açıklamasında bulundu.

Damarları yeniliyor, pıhtılaşma riskini bitiriyor! Kalbinizi korumak için her sabah kahvaltıda mutlaka tüketin

Ekip, Kardiyovasküler Sağlık Çalışması'na kayıtlı, başlangıçta kan örnekleri veren ve gıda sıklığı anketlerini dolduran 4,123 yaşlı yetişkinden oluşan bir örneğe baktı.

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