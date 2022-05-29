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Damarları yeniliyor, pıhtılaşma riskini bitiriyor! Kalbinizi korumak için her sabah kahvaltıda mutlaka tüketin
Damarları yeniliyor, pıhtılaşma riskini bitiriyor! Kalbinizi korumak için her sabah kahvaltıda mutlaka tüketin
Kardiyovasküler rahatsızlıklar, tüm dünyada en çok görülen ölüm sebepleri arasında yer alıyor. Özellikle beslenme sisteminden kaynaklanan hatalar, kalbin ve damarların büyük oranda hasar görmesine neden olabiliyor. Bu nedenle doğru beslenme sistemine geçmek, büyük oranda hayat kalitenizi artırırken ölümcül risklerden de korunmanızı sağlıyor. Her kahvaltıda tüketeceğiniz bu besin ise kalp sağlığınızı büyük oranda korumaya yardımcı oluyor.
Giriş Tarihi: 29.05.2022 10:49
Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 10:52