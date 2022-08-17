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Demans riskini 10 kat artırıyor! Alzheimer ve demansa neden olan besin…

Demans, kişinin günlük yaşamını büyük ölçüde etkileyen düşünme, hatırlama ve akıl yürütme gibi bilişsel işlevlerin kaybıdır. Demansı olan kişiler duygularını kontrol edemezler ve kişilikleri zamanla değişebilir. Yapılan araştırmalar, beyin sağlığı ve bunama riskine karşı tüketilen besinlerin önemini gözler önüne seriyor. Yetersiz beslenme ve bunama arasında güçlü bir bağ olduğunu gösteren kanıtlar bulunuyor. Yapılan araştırmalara göre, bilmeden tükettiğimiz bazı besinler demans riskini on kat artırarak alzheimer hastalığına neden oluyor. İşte tükettiğiniz anda alzheimer hastalığına davetiye çıkaran besinler...

Giriş Tarihi: 17.08.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 09:25
Demans riskini 10 kat artırıyor! Alzheimer ve demansa neden olan besin…

Sağlıksız besinler, beyin hücrelerini öldürüyor ayrıca yaşlılar için hafıza ve dikkat sorunlarına neden oluyor.

Demans riskini 10 kat artırıyor! Alzheimer ve demansa neden olan besin…

Ayrıca kan damarlarını zayıflatıyor ve zihinsel kapasitenin düşmesine neden oluyor.

Demans riskini 10 kat artırıyor! Alzheimer ve demansa neden olan besin…

Yapılan son araştırmalar, demans riskini büyük ölçüde artıran gıdaların tek tek tespit edilmesini sağladı.

Demans riskini 10 kat artırıyor! Alzheimer ve demansa neden olan besin…

İşlenmiş gıdalar:

Amerikan Nöroloji Akademisi'nin tıp dergisi Neurology'nin çevrimiçi sayısında yayınlanan yeni bir araştırma, işlenmiş gıdaları sık sık tüketen kişilerin, daha az sıklıkta tüketenlere göre, demans riskinin daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

Demans riskini 10 kat artırıyor! Alzheimer ve demansa neden olan besin…

Ultra işlenmiş gıdalar; ilave şeker, yağ, tuz bakımından yüksek, protein ve lif bakımından düşüktür. Bu nedenle demans başta olmak üzere birçok hastalığın ana nedenleri arasında yer alırlar.

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