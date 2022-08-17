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Demans riskini 10 kat artırıyor! Alzheimer ve demansa neden olan besin…

Demans, kişinin günlük yaşamını büyük ölçüde etkileyen düşünme, hatırlama ve akıl yürütme gibi bilişsel işlevlerin kaybıdır. Demansı olan kişiler duygularını kontrol edemezler ve kişilikleri zamanla değişebilir. Yapılan araştırmalar, beyin sağlığı ve bunama riskine karşı tüketilen besinlerin önemini gözler önüne seriyor. Yetersiz beslenme ve bunama arasında güçlü bir bağ olduğunu gösteren kanıtlar bulunuyor. Yapılan araştırmalara göre, bilmeden tükettiğimiz bazı besinler demans riskini on kat artırarak alzheimer hastalığına neden oluyor. İşte tükettiğiniz anda alzheimer hastalığına davetiye çıkaran besinler...