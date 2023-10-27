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Demir eksikliğini 1 haftada bitiriyor! Bir lokması en güçlü takviye kadar etkili

Demir eksikliği, onlarca insanın yaşadığı küçük gibi görünen ancak büyük sorunlara sebep olabilecek bir sağlık sorunudur. Uzmanlar, demir eksikliği söz konusu olduğunda demir takviyelerinin tablet veya serum şeklinde kullanılmasını öneriyor. Ayrıca mutlaka demir içeren besinlerin tüketilmesi gerekiyor. Yapılan araştırmalar, besinlerdeki demir içeriğinin demir eksikliğini gidermesi sebebiyle halsizliği ortadan kaldırdığını, bağışıklığı güçlendirdiğini gösteriyor. Peki, hangi besinler yüksek miktarda demir içeriyor? İşte demir eksikliğini gideren besinler…