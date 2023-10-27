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Demir eksikliğini 1 haftada bitiriyor! Bir lokması en güçlü takviye kadar etkili

Demir eksikliği, onlarca insanın yaşadığı küçük gibi görünen ancak büyük sorunlara sebep olabilecek bir sağlık sorunudur. Uzmanlar, demir eksikliği söz konusu olduğunda demir takviyelerinin tablet veya serum şeklinde kullanılmasını öneriyor. Ayrıca mutlaka demir içeren besinlerin tüketilmesi gerekiyor. Yapılan araştırmalar, besinlerdeki demir içeriğinin demir eksikliğini gidermesi sebebiyle halsizliği ortadan kaldırdığını, bağışıklığı güçlendirdiğini gösteriyor. Peki, hangi besinler yüksek miktarda demir içeriyor? İşte demir eksikliğini gideren besinler

Giriş Tarihi: 27.10.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 09:43
Demir eksikliğini 1 haftada bitiriyor! Bir lokması en güçlü takviye kadar etkili

KABAK ÇEKİRDEĞİ:

Kabak çekirdeği, demir içeriği oldukça yüksek olması nedeniyle sağlıklı besinler arasında yer alıyor. Demir eksikliğini gidermek için, günde bir avuç tuzsuz kabak çekirdeği tüketmek gerekiyor.

Demir eksikliğini 1 haftada bitiriyor! Bir lokması en güçlü takviye kadar etkili

CEVİZ – BADEM – FINDIK:

Ara öğün olarak tüketilen ceviz, fındık ve badem gibi kuruyemişler kısa sürede demir kaynaklarını dolduruyor.

Demir eksikliğini 1 haftada bitiriyor! Bir lokması en güçlü takviye kadar etkili

KURU MEYVELER:

Kuru üzüm, kuru erik, kuru kayısı gibi kuru meyveler demir depolarını dolduruyor.

Demir eksikliğini 1 haftada bitiriyor! Bir lokması en güçlü takviye kadar etkili

KOYU YAPRAKLI SEBZELER:

Ispanak, tere, pazı, roka gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, bol miktarda demir içeriyor.

Demir eksikliğini 1 haftada bitiriyor! Bir lokması en güçlü takviye kadar etkili

BAKLAGİLLER:

Mercimek, nohut, fasulye ve bezelye gibi besinler yüksek miktarda demir içeriyor. Uzmanlar, demir eksikliğine karşı sık sık baklagil tüketilmesini öneriyor.

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