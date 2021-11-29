Dikkat! Buzdolabına koyarsanız zehre dönüşüyor

Gıdalar sağlık açsından büyük önem taşıyor. Özellikle bazı besinleri tüketirken dikkat etmek gerekiyor. Buzdolabına koyduğunuzda hastalıklara yol açabilecek olan bu besinleri duyunca çok şaşıracaksınız. İşte buzdolabına girince bozulma ihtimali yüksek olan gıdalar...

TATLILAR Bal, reçel ve çikolata gibi tatlı besinler buzdolabında organik özelliklerini yitirerek tatlarının yanı sıra reçel ve balın akışkanlığı da bozulur.

KAHVE Buzdolabının soğuk ve nemi kahvenin hem lezzetini hem de görüntüsünü bozar.

PATATES Emilimi yüksek bir besin olan patetes durduğu ortamın kokusu ile tadı değişir. Buzdolabında bir günde fazla kalan patates bozulur fakat görüntüsü aynı kaldığındna fark edemeyiz. Ancak pişirilen patates bağırsak hastalıklarının yaşanmasına sebebiyet verebilir.

SARIMSAK Antibakteriyel etkiye sahip sarımsak sadece 2 gün boyunca buzdolabında kaldığında bakteri üretir.