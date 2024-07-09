Dikkat dağınıklığının bir numaralı ilacı! Tükettiğiniz anda konsantrasyonu 2 katına çıkarıyor...

Yapılan yeni bir araştırmada, soya fasulyesi ve soya ürünlerindeki izoflavonların özellikle okul çağındaki çocuklarda dikkat ve işlem hızını artırdığı gözlemlendi. Illinois Urbana-Champaign Üniversitesi'nde sinirbilim doktora öğrencisi olan Ajla Bristina, çalışmaları sonucu soya gıdalarında bulunan besin maddelerinin çocukluk bilişselliği için oldukça önemli olduğuna dair bulgular elde ettiğini ifade etti.