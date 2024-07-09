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Dikkat dağınıklığının bir numaralı ilacı! Tükettiğiniz anda konsantrasyonu 2 katına çıkarıyor...

Yapısal olarak östrojene benzeyen bu besinin antioksidan, kanser karşıtı, antimikrobiyal ve antiinflamatuar özellikler sergiledikleri gözlemlenmiştir. Tükettiğinde zihni zinde tutar ve konsantrasyonu artırır. Hem kendi yemeğini yapabilir hem de diğer yemeklerin içerisine de katılarak faydalarından yararlanabilirsiniz. İşte özellikle çocuklarınıza mutlaka yedirmeniz gereken o besin…

Giriş Tarihi: 09.07.2024 16:13 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 16:40
Dikkat dağınıklığının bir numaralı ilacı! Tükettiğiniz anda konsantrasyonu 2 katına çıkarıyor...

Yapılan yeni bir araştırmada, soya fasulyesi ve soya ürünlerindeki izoflavonların özellikle okul çağındaki çocuklarda dikkat ve işlem hızını artırdığı gözlemlendi. Illinois Urbana-Champaign Üniversitesi'nde sinirbilim doktora öğrencisi olan Ajla Bristina, çalışmaları sonucu soya gıdalarında bulunan besin maddelerinin çocukluk bilişselliği için oldukça önemli olduğuna dair bulgular elde ettiğini ifade etti.

Dikkat dağınıklığının bir numaralı ilacı! Tükettiğiniz anda konsantrasyonu 2 katına çıkarıyor...

SOYA FASULYESİ VE ÇOCUKLARIN DİKKAT BECERİSİ

Uzmanlar tarafından yapılan bu araştırmaya 7 ila 13 yaş arasındaki 128 çocuk katılmıştır.

Dikkat dağınıklığının bir numaralı ilacı! Tükettiğiniz anda konsantrasyonu 2 katına çıkarıyor...

Bristina'nın ekibi katılan her çocuğun makro besin, mikro besin, vitamin ve izoflavon tüketimini hesaplayabilmek için yedi günlük beslenme programlarını kayıt altına alarak gözlemledi.

Dikkat dağınıklığının bir numaralı ilacı! Tükettiğiniz anda konsantrasyonu 2 katına çıkarıyor...

Çocukların zekalarını sergilemek için kalem-kağıt testleri uygulandı ve dikkat becerilerini gözlemleyebilmek için bilgisayarlı görevler de yapıldı.

Dikkat dağınıklığının bir numaralı ilacı! Tükettiğiniz anda konsantrasyonu 2 katına çıkarıyor...

Yapılan çalışmada çocuklara zeka testi uygulanarak, dikkat becerilerini gösterebilmek için bilgisayar programları kullanıldı.

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