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Roza Sağlık
Dikkat dağınıklığının bir numaralı ilacı! Tükettiğiniz anda konsantrasyonu 2 katına çıkarıyor...
Dikkat dağınıklığının bir numaralı ilacı! Tükettiğiniz anda konsantrasyonu 2 katına çıkarıyor...
Yapısal olarak östrojene benzeyen bu besinin antioksidan, kanser karşıtı, antimikrobiyal ve antiinflamatuar özellikler sergiledikleri gözlemlenmiştir. Tükettiğinde zihni zinde tutar ve konsantrasyonu artırır. Hem kendi yemeğini yapabilir hem de diğer yemeklerin içerisine de katılarak faydalarından yararlanabilirsiniz. İşte özellikle çocuklarınıza mutlaka yedirmeniz gereken o besin…
Giriş Tarihi: 09.07.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 16:40