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Diyabet riskini azaltan beslenme yöntemi! İstediğinizi yiyin ancak bu saatler arasında...

Diyabet, vücudun kan şekeri (glikoz) seviyelerini düzenleme yeteneğinin bozulduğu kronik bir hastalıktır. Tip 2 diyabet genellikle yaşam tarzı faktörlerine bağlı olarak gelişir ve vücut, insüline direnç gösterir veya yeterli insülin üretemez. Kontrol altına alınmadığında, diyabet ciddi komplikasyonlara yol açabilir, bu nedenle sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve ilaç tedavisi önemlidir. Ancak yakın zamanda yapılan bu araştırma belirli bir saat aralığında yemek yemenin diyabeti önlemeye yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor.

Giriş Tarihi: 12.09.2024 14:44 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 14:47
Diyabet riskini azaltan beslenme yöntemi! İstediğinizi yiyin ancak bu saatler arasında...

Uzmanlar, yeme penceremizi belirli bir süre ile sınırlamanın kan şekeri kontrolünü iyileştirebileceğini ve genel sağlığı iyileştirebileceğini söylüyor.

Diyabet riskini azaltan beslenme yöntemi! İstediğinizi yiyin ancak bu saatler arasında...

Yeni bir araştırma, geç kahvaltı yapıp erken akşam yemeği yemenin Tip 2 diyabet riskimizi azalttığını öne sürüyor.

Diyabet riskini azaltan beslenme yöntemi! İstediğinizi yiyin ancak bu saatler arasında...

Yeme penceremizi sekiz saatlik bir süreye sınırlamak, bu durumu geliştirme riski taşıyan yetişkinlerde kan şekeri kontrolünü iyileştirdi.

Diyabet riskini azaltan beslenme yöntemi! İstediğinizi yiyin ancak bu saatler arasında...

Araştırmacılar, bunun insanların toplamda daha az yemesinden değil, yemek yemedikleri saatlerin uzamasından kaynaklandığını doğrulayabildiler.

Diyabet riskini azaltan beslenme yöntemi! İstediğinizi yiyin ancak bu saatler arasında...

Vücudun yiyecekleri sindirmekle meşgul olduğu bu dönemler arasındaki daha uzun aranın, bir dizi metabolik fonksiyona yardımcı olduğu ve sağlıklı bağırsak bakterilerini desteklediği düşünülmektedir.

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