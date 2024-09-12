Diyabet riskini azaltan beslenme yöntemi! İstediğinizi yiyin ancak bu saatler arasında...

Diyabet, vücudun kan şekeri (glikoz) seviyelerini düzenleme yeteneğinin bozulduğu kronik bir hastalıktır. Tip 2 diyabet genellikle yaşam tarzı faktörlerine bağlı olarak gelişir ve vücut, insüline direnç gösterir veya yeterli insülin üretemez. Kontrol altına alınmadığında, diyabet ciddi komplikasyonlara yol açabilir, bu nedenle sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve ilaç tedavisi önemlidir. Ancak yakın zamanda yapılan bu araştırma belirli bir saat aralığında yemek yemenin diyabeti önlemeye yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor.