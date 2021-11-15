Diyabete savaş açıyorlar! İşte 20 etkili gıda...

Gün içinde tüketilen gıdaların sağlığımız üzerinde ciddi etkileri bulunmaktadır. Özellikle bazı gıdalar içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde sağlığımıza ciddi fayda sağlarlar. Tip2 diyabetinden kurtulmak ve riski en aza indirmek istiyorsanız bu besinler diyabetle savaşıyor. İşte diyabetle savaşan en etkili 20 gıda...

Diyabetin tüm dünyada hızla artması dikkatleri hastalıktan korunmada alınacak önlemlere çeviriyor. Hareketli yaşamın yanı sıra dengeli ve düzenli beslenme de diyabetle mücadelede çok önemli role sahip. Ancak bu mücadelede bazı besinler öne çıkıyor. İşte o besinlerin en önemlileri:

KURUYEMİŞLER Sağlıklı yağ bulundurma açısından oldukça zengin olan kuruyemişler dengeli tüketildiği takdirde kan şekeri kontrolünü kolaylaştırıyor.

ÇEKİRDEK Kuruyemişlerden olan kabak çekirdeği Omega 3 açısından oldukça zengin. Düşük karbonhidrat değerine sahip bu besin kan şekerinizi dengelerken aynı zamanda bir demir deposu. Dengeli tüketildiği takdirde ay çekirdeği de iyi bir seçim ancak kabak çekirdeği özellikle tüketilmesi gereken besinlerden. Yine de porsiyon miktarını ayarlamayı hatırlatmakta fayda var.

BALIK En sağlıklı protein kaynaklarından biri olan balık, Omega 3 deoposu olması bakımından sadece diyabet hastalarının değil herkesin tüketmesi gereken bir gıda.