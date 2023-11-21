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Diyabetin bilinmeyen çaresiymiş meğer! Bilim insanları önerdi: Gece bunu yaparsanız…

Gece saatlerinde "uyku" alışkanlığının hayatın devamlılığı için ne denli önemli olduğuna dair sürekli bir şeyler duymuşuzdur. Her gece belirli miktardaki uyku, aynı zamanda tip 2 diyabetle ilgili mücadelenizde de önemli bir rol oynadığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 21.11.2023 08:54 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 08:56
Diyabetin bilinmeyen çaresiymiş meğer! Bilim insanları önerdi: Gece bunu yaparsanız…

Her gece yeterli miktarda uyku almak, tip 2 diyabet riskinizi azaltmanın anahtarı olabilir. Bu veri, Diabetes Care'de yayınlanan bir çalışmanın sonucuydu.

Diyabetin bilinmeyen çaresiymiş meğer! Bilim insanları önerdi: Gece bunu yaparsanız…

Önceki araştırmalar, uyku kaybının diyabet ve kalp sorunları da dahil olmak üzere birçok kronik hastalık için bir risk faktörü olduğunu göstermişti.

Diyabetin bilinmeyen çaresiymiş meğer! Bilim insanları önerdi: Gece bunu yaparsanız…

Ancak araştırmaların çoğu erkeklerde şiddetli, kısa süreli uyku kısıtlamasına odaklandı.

Diyabetin bilinmeyen çaresiymiş meğer! Bilim insanları önerdi: Gece bunu yaparsanız…

Diabet Care araştırmasındaki araştırmacılar, gecede 6,2 saat "ortalama" kısa uyuyan bir kişinin, kadınlarda insülin direnci üzerinde ne gibi bir etki yarattığını bulmak istedi.

Diyabetin bilinmeyen çaresiymiş meğer! Bilim insanları önerdi: Gece bunu yaparsanız…

İnsülin direnci, vücudunuzdaki hücrelerin vücudun ürettiği insüline düzgün yanıt vermemesidir.

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