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Diyabetin bilinmeyen çaresiymiş meğer! Bilim insanları önerdi: Gece bunu yaparsanız…

Gece saatlerinde "uyku" alışkanlığının hayatın devamlılığı için ne denli önemli olduğuna dair sürekli bir şeyler duymuşuzdur. Her gece belirli miktardaki uyku, aynı zamanda tip 2 diyabetle ilgili mücadelenizde de önemli bir rol oynadığı ortaya çıktı.