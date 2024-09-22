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Diyabetin erken belirtisi çocukken ortaya çıkıyormuş! Dikkat edilmesi gereken ilk şey…

Kan şekeri olarak bilinen diyabet, 7'den 70'e herkeste görülebilen bir hastalıktır. Diyabetin ilk dönemlerinde hastalarda herhangi bir şikayet olmasa da ilerleyen dönemlerde kalp ve damar yolu hastalıklarına neden olabilir ve felç gibi riskli durumlara yol açabilir. Konu ile ilgili çalışma yürüten Danimarkalı Bilim insanları, çocukluk döneminde yapılacak olan bir kan testi ile kişinin genç ve yetişkinlik döneminde diyabet ve kalp hastalıklarının meydana gelme ihtimali gözlemlenebileceğini ifade ettiler.

Giriş Tarihi: 22.09.2024 14:53 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 14:53
Diyabetin erken belirtisi çocukken ortaya çıkıyormuş! Dikkat edilmesi gereken ilk şey…

Danimarkalı bilim insanlarına göre, erken yaşta sağlık kontrollerinin yapılması, obezite ile bağlantılı olan hastalıklara yakalanma riski yüksek olan çocukların tespit edilip hızlı bir şekilde tedavi olabileceklerini söylediler.

Diyabetin erken belirtisi çocukken ortaya çıkıyormuş! Dikkat edilmesi gereken ilk şey…

BİLİM İNSANLARINDAN ŞAŞIRTAN KEŞİF

Bilim insanlarının bahsetmiş olduğu kan testi, kandaki lipit (yağ asitleri) adı verilen maddeleri arar. En bilinen kan lipidi, kolesteroldür.

Diyabetin erken belirtisi çocukken ortaya çıkıyormuş! Dikkat edilmesi gereken ilk şey…

Ancak, aynı araştırmacı grubun daha öncesinde yapmış oldukları bir araştırmada, vücutta farklı görevleri olan binlerce farklı lipitin bulunduğu gözlemlenmiştir.

Diyabetin erken belirtisi çocukken ortaya çıkıyormuş! Dikkat edilmesi gereken ilk şey…

Bu lipitlerden bazılarının yüksek seviyelerinin diyabet ve kalp hastalığı riskinin artması ile bağlantılı olabileceği belirtildi. Yeni çalışmada ise, bu seviyelerin çocukluk çağında artmaya başlandığı bulundu.

Diyabetin erken belirtisi çocukken ortaya çıkıyormuş! Dikkat edilmesi gereken ilk şey…

40 YAŞ ALTINDAKİ KİŞİLERİN YAKALANMA ORANI %39 ARTIYOR

Araştırmanın bulgularına göre, gençler arasındaki tip 2 diyabet ile yapılan mücadele etkili sonuç verebilir. Ancak, son verilere göre 40 yaş altındaki kişilerin kan şekeri hastalığına yakalanma oranının %39 arttığı ifade edildi.

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