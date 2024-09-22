Diyabetin erken belirtisi çocukken ortaya çıkıyormuş! Dikkat edilmesi gereken ilk şey…

Kan şekeri olarak bilinen diyabet, 7'den 70'e herkeste görülebilen bir hastalıktır. Diyabetin ilk dönemlerinde hastalarda herhangi bir şikayet olmasa da ilerleyen dönemlerde kalp ve damar yolu hastalıklarına neden olabilir ve felç gibi riskli durumlara yol açabilir. Konu ile ilgili çalışma yürüten Danimarkalı Bilim insanları, çocukluk döneminde yapılacak olan bir kan testi ile kişinin genç ve yetişkinlik döneminde diyabet ve kalp hastalıklarının meydana gelme ihtimali gözlemlenebileceğini ifade ettiler.