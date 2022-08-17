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Diyabetin tehlikeleri kapıda mı? Şeker hastalığı ilk belirtisini gözlerde veriyor: Dikkat!

Diyabet, tüm dünya nüfusunun büyük bir bölümünü etkileyen önemli rahatsızlıklardan biri. Fakat ilerleme sürecinde uzun süre belirti vermemesi, tespitini de zorlaştırıyor. Bu nedenle vücudunuzda ortaya çıkan değişimleri dinlemek, diyabetin ilk aşamalarda fark edilmesini sağlayarak kendinizi korumanızı mümkün kılabilir. Bu noktada dikkat etmeniz gereken değişikliklerden biri; gözlerinizdeki farklılıktır. İşte şekerin ilk sinyalini veren o değişiklik...

Giriş Tarihi: 17.08.2022 14:08 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 14:13
Diyabetin tehlikeleri kapıda mı? Şeker hastalığı ilk belirtisini gözlerde veriyor: Dikkat!

Diyabet , vücudun insüline yanıt verememesi veya insülin üretememesi ile karakterize bir durumdur. Bunun nihai sonucu, sinir sistemine ve organlara zarar veren ve istenmeyen komplikasyonlara neden olan kronik olarak yüksek kan şekeri seviyeleridir.

Diyabetin tehlikeleri kapıda mı? Şeker hastalığı ilk belirtisini gözlerde veriyor: Dikkat!

Diyabetin klinik semptomlarla çok az bağlantısı olmasına rağmen, 'ileri' kan şekeri seviyeleri vücudun farklı bölgelerinde kendini gösterebilir. Gözlerdeki bir işaret, yüksek kan şekerinin göstergesi olabilir.

Diyabetin tehlikeleri kapıda mı? Şeker hastalığı ilk belirtisini gözlerde veriyor: Dikkat!

Uzun süreli yüksek kan şekeri seviyeleri ile ilişkili komplikasyonlar genellikle ayaklarda yoğunlaşır. Bunun nedeni, ayaktaki sinirlerin dokunmaya karşı daha hassas olması ve hasar konusunda daha fazla farkındalık sağlamasıdır.

Diyabetin tehlikeleri kapıda mı? Şeker hastalığı ilk belirtisini gözlerde veriyor: Dikkat!

Ağrı, karıncalanma ve enfeksiyonların tümü yüksek kan şekerinin belirtileridir, ancak daha iyi görme yeteneği de öyle.

Diyabetin tehlikeleri kapıda mı? Şeker hastalığı ilk belirtisini gözlerde veriyor: Dikkat!

The Joint Chiropractic'in web sitesine göre, olağandışı ve ani bir görme gelişimi, olağandışı yüksek kan şekeri belirtilerinden biri olabilir.

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