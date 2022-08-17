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Diyabetin tehlikeleri kapıda mı? Şeker hastalığı ilk belirtisini gözlerde veriyor: Dikkat!
Diyabetin tehlikeleri kapıda mı? Şeker hastalığı ilk belirtisini gözlerde veriyor: Dikkat!
Diyabet, tüm dünya nüfusunun büyük bir bölümünü etkileyen önemli rahatsızlıklardan biri. Fakat ilerleme sürecinde uzun süre belirti vermemesi, tespitini de zorlaştırıyor. Bu nedenle vücudunuzda ortaya çıkan değişimleri dinlemek, diyabetin ilk aşamalarda fark edilmesini sağlayarak kendinizi korumanızı mümkün kılabilir. Bu noktada dikkat etmeniz gereken değişikliklerden biri; gözlerinizdeki farklılıktır. İşte şekerin ilk sinyalini veren o değişiklik...
Giriş Tarihi: 17.08.2022 14:08
Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 14:13