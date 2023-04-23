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Diyabette ilaç kadar etkili! Bilim insanlarının yeni keşfi: "Şekeri yarı yarıya düşürüyor"

Diyabet rahatsızlığıın giderek tüm dünyada artış göstermesi, büyük bir halk sağlığı sorunu olarak küresel bir alarma dönüşmüş durumda. Fakat bu süreci engellemek için ilk yapılması gerekenlerden biri; beslenme sisteminde değişiklikler yapmak. Uzmanların önemli araştırmalarından biri her gün mutfaklarımızda olan bir besinin diyabetin şifası olabileceğini gösteriyor. İşte o detaylar...

Giriş Tarihi: 23.04.2023 14:27 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 14:29
Diyabette ilaç kadar etkili! Bilim insanlarının yeni keşfi: Şekeri yarı yarıya düşürüyor

Her 10 kişiden birinin 2030 yılına kadar tip 2 diyabetli olacağı tahmin ediliyor ki bu şaşırtıcı bir rakam. Bu yaygınlık, durumu kontrol altına almayı da zor hale getiriyor.

Diyabette ilaç kadar etkili! Bilim insanlarının yeni keşfi: Şekeri yarı yarıya düşürüyor

Diyabet kontrolünün en önemli çözüm yolu ise kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesidir.

Diyabette ilaç kadar etkili! Bilim insanlarının yeni keşfi: Şekeri yarı yarıya düşürüyor

Tip 2 diyabetin ana tehdidi olan yüksek kan şekeri seviyeleri, basit diyet değişiklikleri yapılarak düşürülebilir.

Diyabette ilaç kadar etkili! Bilim insanlarının yeni keşfi: Şekeri yarı yarıya düşürüyor

Araştırmalar, ucuz bir bileşenin yüksek kan şekeri seviyelerinin düşmesine neden olabileceğini gösteriyor.

Diyabette ilaç kadar etkili! Bilim insanlarının yeni keşfi: Şekeri yarı yarıya düşürüyor

Araştırmacılar, hazırlanan soğan özütünün kan şekerini düşürücü faydalarını araştırdı. Nijerya, Abraka'daki Delta State Üniversitesi'nden MBBS (MD), baş araştırmacı Anthony Ojieh, "Soğan ucuz ve kullanılabilir ve bir besin takviyesi olarak kullanıldı" dedi.

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