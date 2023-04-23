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Diyabette ilaç kadar etkili! Bilim insanlarının yeni keşfi: "Şekeri yarı yarıya düşürüyor"
Diyabette ilaç kadar etkili! Bilim insanlarının yeni keşfi: "Şekeri yarı yarıya düşürüyor"
Diyabet rahatsızlığıın giderek tüm dünyada artış göstermesi, büyük bir halk sağlığı sorunu olarak küresel bir alarma dönüşmüş durumda. Fakat bu süreci engellemek için ilk yapılması gerekenlerden biri; beslenme sisteminde değişiklikler yapmak. Uzmanların önemli araştırmalarından biri her gün mutfaklarımızda olan bir besinin diyabetin şifası olabileceğini gösteriyor. İşte o detaylar...
Giriş Tarihi: 23.04.2023 14:27
Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 14:29