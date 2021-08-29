Diyetisyenler bu besini dolabından hiç eksik etmiyor! İşte diyetisyenlerin tükettiği besin...

Sağlıklı beslenme ve egzersizle ideal kiloya ulaşmak mümkün ancak bazı durumlarda diyetisyen desteği almak gerekiyor. Diyetisyenler vücuttaki yağ, kas ve su oranına göre kişiye özel beslenme düzeni hazırladıkları için bu şekilde verilen kilolar sağlıklı ve kalıcı oluyor. Peki, diyetisyenler hangi besinleri buzdolabında bulunduruyor? Merak edilen bu sorunun yanıtını Diyetisyen Nathalie Rhones verdi. İşte bir diyetisyenin mutfağında mutlaka bulundurduğu besinler...

ISPANAK Besleyici, çok yapraklı, lifli, vitamin ve mineral deposu ıspanak, tok tutmaya yardımcı olur. C ve A vitaminleri açısından zengin olan ıspanak aynı zamanda taze bir cilt görünümüne ve güçlü saçlara kavuşmanızı sağlar. Güçlü kemikler ve sindirim sistemi için oldukça faydalıdır. Nathalie, ıspanağı sürekli buzdolabında bulunduruyor ve hem çiğ hem de pişmiş olarak tüketiyor. Smootie, meyve suları ve salatalara da mutlaka ekliyor. En favori tarifi ise lahana, ıspanak ve pancarlı tahin salatası.

AVAKADO Sağlıklı doymamış yağlarla yüklüdür ve beyin ve kalp sağlığı için oldukça faydalıdır. Yüksek lif içeriği ve sağlıklı yağlarla kolesterolü azaltmaya yardım eder, kan şekeri seviyesini dengeler ve kiloyu kontrol altında tutar. Cilt sağlığına iyi gelir, bağışıklık sisteminin düzenli çalışmasına yardım eder ve üreme hormon dengesini arttırır. Nathalie, her gün 1 adet avakado yenmesini özellikle doğurganlığı arttırmak isteyenlerin tercihe etmesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca birçok öğününe avakadoyu farklı biçimlerde dahil ettiğini söylüyor.

BADEM SÜTÜ Sağlıklı yağ, protein ve besin kaynağı olan badem sütü yumuşak ve canlı bir cildin de en büyük destekçilerinden biri. Ayrıca kasları rahatlatmaya yardımcı oluyor, sinir sistemini sakinleştiriyor, sindirim sistemini destekliyor ve vücudu iltihaplı hastalıklara yol açabilecek serbest radikallere karşı koruyor. Eğer badem sütü yapacak ya da satın alacak vaktiniz yoksa çiğ bademi öğünleriniz arasına bir atıştırmalık olarak ekleyin. Nathalie, badem sütünü buzdolabında inek sütünün alternatifi olarak kullanıyor. Sabah kahvelerini mutlaka badem sütüyle hazırlıyor. Ayrıca salatalarına ve yemeklerine de çiğ badem ekliyor, böylece bademin tok tutma özelliğinden faydalanıyor.

LİMON Nathalie, sindirim sistemini çalıştırmak için güne sıcak limon suyu içerek başlıyor. Limonlar doğal asitler barındırırlar ve bu asitler sindirim sistemine girdikten sonra toksinleri temizlemeye yardımcı olurlar. Ayrıca limon, E ve B vitaminleri bakımından zengindir. Nathalie, gün içinde tükettiği neredeyse her şeyde limon kullanmaya çalışıyor. Salatalar, balıklar, soslar, çorbalar ve sebzeler...