Doğal ilaç gibi tarif! Yiyen herkes şifa buluyor

Kışın yaklaşmasıyla beraber birçok kişi bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarını araştırıyor. Kışın tüketilebilecek en güçlü besinleri sıralayan Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, hastalıklardan korunmak için bağışıklık güçlendiren çorba tarifini sabah.com.tr'ye özel olarak açıkladı. İşte kışın hastalıklara karşı koruyan ve bağışıklık güçlendiren çorba tarifi…

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım'ın açıklamaları: Hastalıkları iyileştirme, hafifletme veya önleme görevi yalnızca ilaçlara aittir. Bu nedenle gıda maddelerine ve buna diyet takviyeleri de dahil hastalıklarla ilgili hiçbir etki atfedilemez. İlaçlar oldukça konsantre maddelerdir. Üretimleri ve tüketiciler için onayları ilaç yasaları ile düzenlenmektedir. Hastalıktan büyük ölçüde kurtulma sağlasalar da yan etkileri olabilir.

Tek tek bileşenlerin dozajı bu nedenle sıkı kontrollere tabidir ve bunlar yalnızca tıbbi olarak gerekli olduğunda ve tercihen bir doktora danışılarak alınmalıdır.

Dolayısıyla tıbbi gereklilik durumunda, gıda ilacın yerini tutmaz. Ancak bazen ilaçlara ihtiyaç duyulmaz veya bir diyet değişikliği ile gereksiz hale gelebilir.

Bu özellikle yetersiz beslenmeden kaynaklanan şikayetler için geçerlidir, örn. genellikle diyet değişikliği ile tedavi edilebilen mide ekşimesi. Bu bağlamda tam gıdalara dayalı bir diyete geçiş, sağlığınızı sayısız şekilde iyileştirebilir.