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Doğal "kansersavar" keşfi! Bilim insanları açıkladı: "Bu bitki tümörleri %85 küçültüyor"

Yeni araştırmalar, tükettiğimiz yiyeceklerin sağlığımız üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu kanıtlıyor. Bilim insanları, bitkilerin kansere karşı koruyucu etkileri hakkında son zamanlarda çok konuştu. Bu bitki aynı zamanda kansere karşı ne yapılmalı sorusuna da yanıt olabilir. İşte kansere karşı adeta doğal bir kalkana dönüşen o mucize...

Giriş Tarihi: 16.08.2024 08:46 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 09:04
Doğal kansersavar keşfi! Bilim insanları açıkladı: Bu bitki tümörleri %85 küçültüyor

Bazı bitkiler, tümör baskılayıcı özellikleri nedeniyle kanserin önlenmesinde büyük etkilere sahip. Fakat hangi bitkinin nasıl tüketilmesi gerektiği de oldukça önemli bir ayrıntı olarak öne çıkıyor. İşte kanser üzerindeki etkililiği adeta mucize olarak nitelendirilen o bitkiler...

Doğal kansersavar keşfi! Bilim insanları açıkladı: Bu bitki tümörleri %85 küçültüyor

Bir araştırma ekibi, 2019 yılında International Journal of Molecular Science'de kekiğin anti-tümör etkilerini araştırdı.

Doğal kansersavar keşfi! Bilim insanları açıkladı: Bu bitki tümörleri %85 küçültüyor

%85 ORANINDA TÜMÖR KÜÇÜLMESİ SAĞLANDI

Fareler üzerinde yapılan bir araştırmada, kekik içeren iki farklı konsantrasyon, kontrol gruplarına göre tümör hacmini %85 ve %84 oranında azalttı.

Doğal kansersavar keşfi! Bilim insanları açıkladı: Bu bitki tümörleri %85 küçültüyor
Ayrıca araştırmacılar, kontrol gruplarına kıyasla tümörlerin sıklığında yaklaşık %53 azalma gözlemlediler.
Doğal kansersavar keşfi! Bilim insanları açıkladı: Bu bitki tümörleri %85 küçültüyor

Kekiğin bu etkilerinin çoğu, terpenoid olarak bilinen antioksidan özelliklere sahip fitokimyasallar grubu tarafından gerçekleştirilir. Antioksidan özellikleri, hücreleri kansere karşı korur.

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