Doğal "kansersavar" keşfi! Bilim insanları açıkladı: "Bu bitki tümörleri %85 küçültüyor"
Yeni araştırmalar, tükettiğimiz yiyeceklerin sağlığımız üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu kanıtlıyor. Bilim insanları, bitkilerin kansere karşı koruyucu etkileri hakkında son zamanlarda çok konuştu. Bu bitki aynı zamanda kansere karşı ne yapılmalı sorusuna da yanıt olabilir. İşte kansere karşı adeta doğal bir kalkana dönüşen o mucize...
Giriş Tarihi: 16.08.2024 08:46
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 09:04