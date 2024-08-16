Doğal "kansersavar" keşfi! Bilim insanları açıkladı: "Bu bitki tümörleri %85 küçültüyor"

Bazı bitkiler, tümör baskılayıcı özellikleri nedeniyle kanserin önlenmesinde büyük etkilere sahip. Fakat hangi bitkinin nasıl tüketilmesi gerektiği de oldukça önemli bir ayrıntı olarak öne çıkıyor. İşte kanser üzerindeki etkililiği adeta mucize olarak nitelendirilen o bitkiler...