Roza Galeri Roza Sağlık Doğanın en kusursuz yiyeceği! Hem beyni koruyor hem de vücuttaki yağ yakımını hızlandırıyor

Doğanın en kusursuz yiyeceği! Hem beyni koruyor hem de vücuttaki yağ yakımını hızlandırıyor

Yumurta, "süper gıda" olarak bilinen birkaç gıdadan biri. Özellikle beslenme sisteminde öne çıkan bu besin, neredey ihtiyacınız olan her şeyi bir arada sunuyor. Üstelik yapılan çalışmalar da en kaliteli besin kaynaklarından biri olduğunu doğruluyor.