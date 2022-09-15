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Doğanın en kusursuz yiyeceği! Hem beyni koruyor hem de vücuttaki yağ yakımını hızlandırıyor
Doğanın en kusursuz yiyeceği! Hem beyni koruyor hem de vücuttaki yağ yakımını hızlandırıyor
Yumurta, "süper gıda" olarak bilinen birkaç gıdadan biri. Özellikle beslenme sisteminde öne çıkan bu besin, neredey ihtiyacınız olan her şeyi bir arada sunuyor. Üstelik yapılan çalışmalar da en kaliteli besin kaynaklarından biri olduğunu doğruluyor.
Giriş Tarihi: 15.09.2022 08:23
Güncelleme Tarihi: 15.09.2022 08:27