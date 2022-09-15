Roza Galeri Roza Sağlık Doğanın en kusursuz yiyeceği! Hem beyni koruyor hem de vücuttaki yağ yakımını hızlandırıyor

Doğanın en kusursuz yiyeceği! Hem beyni koruyor hem de vücuttaki yağ yakımını hızlandırıyor

Yumurta, "süper gıda" olarak bilinen birkaç gıdadan biri. Özellikle beslenme sisteminde öne çıkan bu besin, neredey ihtiyacınız olan her şeyi bir arada sunuyor. Üstelik yapılan çalışmalar da en kaliteli besin kaynaklarından biri olduğunu doğruluyor.

Giriş Tarihi: 15.09.2022 08:23 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022 08:27
Doğanın en kusursuz yiyeceği! Hem beyni koruyor hem de vücuttaki yağ yakımını hızlandırıyor

Yumurta gezegendeki en besleyici yiyecekler arasındadır. Bütün bir yumurta, tek bir hücreyi yavru tavuğa dönüştürmek için gereken tüm besinleri içerir.

Doğanın en kusursuz yiyeceği! Hem beyni koruyor hem de vücuttaki yağ yakımını hızlandırıyor

Tek bir büyük haşlanmış yumurta günlük ihtiyaç değerlerinin büyük kısmını karşılıyor. İşte o değerler:

Doğanın en kusursuz yiyeceği! Hem beyni koruyor hem de vücuttaki yağ yakımını hızlandırıyor
  • A Vitamini:%6'sı
  • Folat: %5'i
  • B5 Vitamini: %7'si
  • B12 Vitamini: %9'u
  • B2 Vitamini: %15'i
  • Fosfor: %9'u
  • Selenyum: %22'si
  • Yumurtalar ayrıca yeterli miktarda D vitamini, E vitamini, K vitamini, B6 vitamini, kalsiyum ve çinko içerir.
Doğanın en kusursuz yiyeceği! Hem beyni koruyor hem de vücuttaki yağ yakımını hızlandırıyor

Üstelik yumurta, 77 kalori, 6 gram protein ve 5 gram sağlıklı yağ sağlar. Yumurta ayrıca sağlık için önemli olan vazgeçilmez besinleri bir arada sunar. İhtiyacınız olan hemen hemen her besinden biraz içerir.

Doğanın en kusursuz yiyeceği! Hem beyni koruyor hem de vücuttaki yağ yakımını hızlandırıyor

KOLESTEROL ORANI YÜKSEKTİR, ANCAK KAN KOLESTEROLÜNÜ OLUMSUZ ETKİLEMEZ

Yumurtanın kolesterol açısından yüksek olduğu doğrudur. Aslında, tek bir yumurta 212 mg kolesterol içerir ve bu, önerilen günlük 300 mg alımının yarısından fazlasıdır.

SON DAKİKA SON DAKİKA