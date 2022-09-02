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Doktorlar "her gün mutlaka" tüketin diyor! Kan şekerini seviyelerini 4 saatte düşürüyor, diyabete savaş açıyor
Doktorlar "her gün mutlaka" tüketin diyor! Kan şekerini seviyelerini 4 saatte düşürüyor, diyabete savaş açıyor
Diyabet, tüm dünyada en sık görülen kronik rahatsızlıklardan biri. İlerleyen aşamalarında, uzuv kaybı, organ yetmezliği gibi hayatı tehdit eden sağlık sorunlarına zemin hazırlayan bu hastalıkla baş etmenin en iyi yolu ise; beslenme sistemi. Doğada bulunan bazı besinler, kan şekeri seviyelerinde oldukça etkili bir dengeleme sistemi oluşturabilir. İşte uzmanların en etkililerden biri dediği o besin...
Giriş Tarihi: 02.09.2022 08:24
Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 08:30