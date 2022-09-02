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Doktorlar "her gün mutlaka" tüketin diyor! Kan şekerini seviyelerini 4 saatte düşürüyor, diyabete savaş açıyor

Diyabet, tüm dünyada en sık görülen kronik rahatsızlıklardan biri. İlerleyen aşamalarında, uzuv kaybı, organ yetmezliği gibi hayatı tehdit eden sağlık sorunlarına zemin hazırlayan bu hastalıkla baş etmenin en iyi yolu ise; beslenme sistemi. Doğada bulunan bazı besinler, kan şekeri seviyelerinde oldukça etkili bir dengeleme sistemi oluşturabilir. İşte uzmanların en etkililerden biri dediği o besin...

Giriş Tarihi: 02.09.2022 08:24 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 08:30
Doktorlar her gün mutlaka tüketin diyor! Kan şekerini seviyelerini 4 saatte düşürüyor, diyabete savaş açıyor

Diyabet, kan şekeri anormallikleri ile bağlantılı bir grup hastalıktı. Vücut, kan şekerini düzenleyen bir hormon olan insülini üretemediğinde veya yeterli düzeyde salgılamadığında bu durum ortaya çıkar.

Doktorlar her gün mutlaka tüketin diyor! Kan şekerini seviyelerini 4 saatte düşürüyor, diyabete savaş açıyor

Yüksek glikoz seviyelerini yönetmek, vücudu geri dönüşü olmayan sinir hasarından korumak için oldukça önemlidir. Fakat önemli bir gıda, tüketimden sonraki saatler içinde önemli ölçüde kan şekerini düşürerek yardımcı olabilir.

Doktorlar her gün mutlaka tüketin diyor! Kan şekerini seviyelerini 4 saatte düşürüyor, diyabete savaş açıyor

Enviromental Health Insights dergisinde yayınlanan bir çalışma, tip 1 diyabetli hastalarda kan şekeri düzeylerinde önemli düşüşler gözlemledi. Tip 2 diyabete sahip kişilerde tüketimden dört saat sonra 40 mg/dl'lik düşüş tespit edildi.

Doktorlar her gün mutlaka tüketin diyor! Kan şekerini seviyelerini 4 saatte düşürüyor, diyabete savaş açıyor

Bu bulgular, Endocrine Society'nin San Diego'daki 97. yıl toplantısında sunulan ve bilim insanlarının kan şekerinde yüzde 50'lik bir azalma gözlemlediği başka bir çalışma ile de doğrulandı.

Doktorlar her gün mutlaka tüketin diyor! Kan şekerini seviyelerini 4 saatte düşürüyor, diyabete savaş açıyor

Abraka'daki Delta Eyalet Üniversitesi'nden araştırmanın başındaki kişi olan Anthony Ojieh, soğanın diyabet hastaları kişilerin tedavisinde bir kullanım potansiyeline sahip olduğunu açıkladı.

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